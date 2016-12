SCB / OM : une fin d’année en beauté ?

Sporting - Olympique de Marseille ce mercredi soir à 20h50, c’est l’affiche que propose le calendrier de la ligue 1 au public de Furiani à l'occasion de la dernière rencontre de l'année.

Une dernière rencontre pour l’année 2016 qui rime aussi avec la fin de la première moitié du championnat. Les bastiais viennent de redresser la tête avec deux victoires consécutives et aimeraient bien accrocher l'OM pour conclure en beauté. Malheureusement, l'équipe bastiaise sera sérieusement amoindrie avec les absences de Danic, suspendu, mais aussi Cahuzac, Bengtsson et Enzo Crivelli, tous trois blessés. Qu'importe selon le défenseur bastiais Florian Marange, pour lui les joueurs appelés à les remplacer, ont toujours rempli leur mission.

« Sur les derniers matchs, à chaque fois qu’il y a eu des blessés, les joueurs qui les ont remplacés ont été bons. C’est même pas une question d’effectif, c’est vraiment une question de mentalité, d’être concerné à 100% dans ce qu’on sait faire. Il faut se dire qu’on a trois points à prendre, c’est un match très important pour la deuxième partie de saison. Même si c’est Marseille, on a quand même des qualités, si on est à 100%, agressifs, qu’on joue en équipe, et qu’on est dans les duels on peut faire mal à n’importe quelle équipe. »

Face à un adversaire en train de faire une belle remontée au classement depuis l'arrivée d'un nouvel entraineur, le danger est pourtant bien réel. Et les Bastiais, diminués attendent un gros soutien de la part de leur public. Les derbys contre l’OM ont toujours suscité passion et engouement à Furiani, parfois même de manière excessive, et même si ces derniers temps Armand Cesari était moins rempli, cet engouement devrait se retrouver ce mercredi selon Anthony Agostini, secrétaire général du club.

« C’est l’OM, c’est un des sommets de la saison avec PSG et Nice, là on sent véritablement un engouement... on compte évidemment sur un soutien maximal de notre public pendant les 90 minutes... c’est ce genre de match qui fait que la légende de Furiani s’est écrite, il faut qu’on soit à la hauteur de cette réputation. »

Les Bastiais viennent de redresser la tête avec deux victoires consécutives et ils aimeraient bien accrocher l’OM pour conclure en beauté. Problème, François Ciccolini devrait encore « bricoler », en raison de l’avalanche d’absences. Les supporters sont donc appelés à compenser par le coach également.

« L’apport du public peut faire pencher la balance, c’est évident qu’on n’aura pas une équipe aussi compétitive qu’à Rennes et contre Metz, donc l’apport du public va être important, on aura des moments difficiles et c’est là qu’on a besoin d’eux et je suis sûr qu’ils seront là. »

Un public attendu en nombre, et qui pourrait se régaler avec le retour dans le onze de départ de celui qui a tout pour devenir la nouvelle coqueluche de Furiani, Allan Saint-Maximin. Coup d'envoi de cette affiche SCB / OM à 20h50, en direct de Furiani dès 20h30 sur RCFM avec les commentaires de Jean Pruneta. Réactions et les analyses d'après match jusqu’à 23h.