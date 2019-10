SCB : Stéphane Rossi limogé !

Les dirigeants du SCB ont décidé de se séparer de leur entraîneur Stéphane Rossi. L’annonce, qui en a surpris plus d’un, a été faite hier soir à l’issue d’une réunion des dirigeants du club et la réception du désormais ex-entraîneur. C’est Frédéric Née, entraîneur adjoint, qui assurera l’intérim.

C'est une véritable surprise qui est tombée hier sur le site officiel et le Facebook du club peu avant 20h : l'annonce du limogeage de celui qui a participé à la relance sportive du SCB en en prenant la direction en 2017, en même temps que les actuels dirigeants, après la rétrogradation administrative. Ce dernier l'a appris l’a appris de la bouche de ceux venus le chercher en 2017 aux fins de redonner au SCB ses lettres de noblesse et le faire grimper, peu à peu, jusqu'à son retour dans le monde professionnel. Une première étape a été franchie l'an dernier avec l'accession en Nationale 2 et les dirigeants lui avaient donné la même mission d'accession directe cette saison.

Pierre Noël Luiggi et Claude Ferrandi : "C'est un choix fort" soulignent les dirigeants du club. © Radio France - Jean Pruneta

Les dirigeants ont sans doute estimé que cette mission avait pris du plomb dans l'aile après la seconde défaite de la saison à St Maur Lusitanos, malgré les conditions particulières de celle-ci. Le Sporting a joué le match à 9 contre 11 suite à deux expulsions et l'on ne peut pas vraiment dire que le coach, sur ce coup, en soit le responsable. Malheureusement, et juste après une élimination en Coupe de FRance face à Lucciana (N3), ce nouvel échec après celui de Sedan relègue le club bastiais à 6 points de la première place, la seule donnant droit à une accession au niveau supérieur. Les dirigeants ont estimé qu'il leur fallait réagir au plus vite.

C'est le sens qu'il donne à leur communiqué : « Les contre-performances de ces dernières semaines, écrivent-ils, nous oblige à prendre ce choix fort ». "Un choix, soulignent-ils, qui a pour but de recréer une dynamique positive et surtout d’atteindre les objectifs fixés en début de saison, à savoir l’accession".

Quel nouveau coach pour le capitaine Gilles Cioni ? © Radio France - Jean Pruneta

La décision reste toutefois surprenante pour le grand public mais sans doute aussi au sein même du club puisque membres du staff ou joueurs ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. Ces derniers en sauront beaucoup plus ce matin à l’heure de l’entraînement, entraînement qui sera dirigé par Frédéric Née, l’adjoint de Stéphane Rossi. Ce dernier assurera l’intérim en attendant l’arrivée d’un nouveau coach. Vu la soudaineté de l'annonce de ce limogeage, il est fort probable que les dirigeants ont déjà pris des contacts pour sa succession. Pour l’heure, aucun nom n’est avancé.