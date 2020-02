SCB : un millier de « Turchini » attendu samedi à Sedan !

Bastia, France

On pourrait le dire à la Barcelonnaise : "Mas qué un club" (Plus qu'un club) où le chanter version Liverpool "You'll never walk alone" (Tu ne marcheras jamais seul). Le Sporting est évidemment à mille lieux de ces clubs de prestige mais l'esprit lui est là, à l'identique. Pour ce match qui s'annonce décisif entre ces deux équipes qui dominent le groupe A de la N2 et qui se disputent la seule place qui permettra l’accession, les joueurs bastiais ne pouvaient être seuls. Le club a ainsi réalisé la prouesse d’affréter pour samedi trois avions de 180 places chacun. Deux auprès d’Air Corsica qui décolleront de Poretta entre 12h et 13h et un 3è auprès d’une compagnie privée étrangère prêt à partir dès 9h. 540 supporters au total qui prendront place ensuite dans les 9 bus qui les attendront à l’aéroport de Charleroi (Belgique), direction le stade Louis Dugauguez de Sedan, à 1h30 de route. Mobilisés pour sauver le club de la disparition après sa descente en 2017, 5000 socios ont mis la main à la poche et 5000 autres (parfois les mêmes) ont acheté une carte d’abonnement, samedi constituera la 1ère grosse mobilisation à l'extérieur pour les bleus du renouveau.

"Je remercie les supporters" Claude Ferrandi - Président du SCB Copier

Le "parcage" bastiais sera dans un coin de corner, sur deux étages © Radio France - Jean Pruneta

A ces 540 personnes embarquées dans les avions « clubs », d’autres ont pris leurs propres dispositions à titre privé depuis Bastia, Ajaccio, Figari ou Calvi. Ils seront rejoints par les nombreux corses du continent, voire de l’étranger. Les plus fortes mobilisations viendront de la région parisienne et du nord de la France. De la capitale, beaucoup partiront avec leur véhicule personnel où en covoiturage, d’autres, une centaine, à bord des deux bus mis en place par l’association des corses de Paris, « Turchini 75 », du président Pierre Vinciguerra et du Trésorier Jean Noël Buresi.

Jean Noël Buresi - Trésorier de "Turchini 75" Copier

Entre 100 et 200 personnes arriveront également de plus haut, avec l’association des Corses du Nord-Pas de Calais et ceux de Belgique où s’est créé il y a un mois le groupe « Turchinu Belgicu » autour d’un corse originaire de Biguglia, Philippe Yerneaux.

"Turchini Belgicu" créée il y a un mois Copier

Le SCB prend racine en Belgique © Radio France - Jean Pruneta

Au total, les bleus de Mathieu Chabert pourront donc compter sur la présence de 800 à 1000 supporters, installés sur deux niveaux dans le parcage réservé du stade Louis Dugauguez. Un parcage qui n’avait plus vu une telle affluence de « visiteurs » depuis les années L1, début 2000. Et si vous n'avez pu vous rendre à Sedan, vous pourrez toujours vivre cette rencontre choc en direct sur RCFM ainsi que l’avant match entre 17h et 18h, en compagnie des supporters, des dirigeants et du staff du club bastiais. Coup d'envoi du match : 18h !