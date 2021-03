Scènes de joie à Marseille pour la qualification historique des Comores pour la Can 2021

Marseille a beau être à 7.000 kilomètre de Moroni, capitale des Comores, la joie est la même. Dans le Salon de Coiffure "Fab Barbershop" du 2e arrondissement, on a suivi le match Comores-Togo les yeux rivés sur les téléviseurs. Au coup de sifflet final, après un 0-0 synonyme de qualification, ce fut une explosion de joie. Une qualification historique.

"Je n'ai qu'une chose à dire, je suis fier de mon pays, maintenant je peux mourir" s'exclame Ikra, supporter comorien, reprenant la formule de Thierry Roland quand la France fût sacrée championne du monde en 1998. " C'est historique pour les Comores, mais aussi pour Marseille qui est considérée comme la cinquième île de l'archipel, je suis très ému" ajoute Ben, drapeau coloré à la main.

Direction le Cameroun !

Une qualification inédite et d'autant moins attendue que les Comores sont parmi les pays africains qui ont le moins de moyens : "la fédération a commencé sans rien, _les joueurs achetaient eux mêmes leur billet d'avion_, ils avaient tout juste des maillots et des chasubles pour les entraînements" précise Guillaume Boina, président du club amateur "les minots de Marseille".

"Aujourd'hui on est fiers et très heureux, mais tout ce que l'on souhaite maintenant c'est qu'on fera bonne figure lors de la phase finale au Cameroun" confie Fabrice, patron du salon de coiffure. La phase finale a été repoussée à janvier-février 2022. "J'ai déjà pris mon billet, ceux d'ici et ceux de là-bas (des Comores), on va tous se retrouver au Cameroun, ce sera la fête", prédit déjà El Amine...