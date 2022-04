Schneiderlin : "En début de saison, on aurait signé pour en être là"

Après quatre matchs sans victoire et une débâcle à Lens dimanche dernier, le Gym reçoit Lorient ce dimanche pour redresser la barre. Face à la presse ce vendredi, Morgan Schneiderlin et Christophe Galtier ont tenté de dédramatiser la situation et de rappeler que le Gym est toujours dans la course.

Pas de panique. Voilà le message distillé par Christophe Galtier et Morgan Schneiderlin ce vendredi à 48h de la réception de Lorient. A l'arrêt depuis fin janvier (9 points en 9 matchs) le Gym est 5e de Ligue 1 loin du podium mais encore en course pour se qualifier pour l'Europe, l'objectif du début de saison. "On aurait signé en début de saison pour se retrouver 5e en championnat et en finale de la Coupe de France à ce moment de la saison," estime Morgan Schneiderlin. Absent à Lens, le milieu du Gym est rétabli et devrait démarrer face à Lorient dimanche. "A nous de battre Lorient pour repartir de l'avant. Si on continue de perdre des matchs et la finale de la Coupe de France alors oui ce sera une saison de merde."

Le Gym décimé derrière ?

Quelques minutes plus tôt, Christophe Galtier avait lui aussi rappelé que "la 4e place n'est qu'à un point." "On est dans une période difficile mais on n'est pas loin. Il faut qu'on soit plus froid et qu'on n'arrête de se crisper quand on n'arrive pas à faire le bon geste. On doit être plus calme et plus déterminé." Le coach a par ailleurs annoncé les blessures de Danilo (adducteurs) et Daniliuc (cheville) cette semaine. Les deux défenseurs sont incertains pour recevoir les Merlus. Alors que Atal (opéré de l'épaule), Lemina et Dante (suspendus) sont déjà sûrs de manquer à l'appel.