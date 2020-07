L'ancien aiglon Marama Vahirua revient à l'OGNice entraîner les U19

L'ancien niçois Marama Vahirua qui fit les beaux jours de l'attaque du gym entre 2004 et 2007 revient au club. Il entraînera les moins de 19 ans.

Les supporters du gym se rappellent encore de ce 22 avril 2006 et de cette terrible finale de la Coupe de la Ligue perdue contre Nancy. D'un attaquant polynésien qui ne se remettait de la défaite deux buts à un après avoir réussi à égaliser contre les lorrains. Marama Vahirua revient à l'OGCNice.

À 40 ans, celui qui célébrait ses buts à coups de pagaies sera l’entraîneur adjoint des moins de 19 ans ; les U19. Il formera un binôme avec un autre ancien aiglon, Emerse Fae. Le tahitien reste sur un très beau palmarès à Nice : 111 matchs, 23 buts et neuf passes décisives. Il n'a jamais quitté le monde du football et a exercé la fonction de Directeur Technique à la Fédération Polynésienne de Football, puis a fondé une académie à Papeete et enfin a présidé le club de l’AS Dragon.

Aujourd'hui il rejoint la capitale azuréenne comme d'autres anciens niçois; Didier Digard, Cédric Varrault ou donc Emerse Fae avec qui il partage la même centre de formation; celui du club de Nantes.