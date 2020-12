Se préserver en gagnant : le défi du Paris Saint-Germain à Montpellier

Le Paris Saint-Germain se déplace à Montpellier pour la 13e journée de Ligue 1 ce samedi 5 décembre. Après la victoire à Manchester mercredi et avant la réception d'Istanbul mardi, Thomas Tuchel veut que son équipe garde le sérieux qu'elle a montré en Ligue des Champions.

Après la victoire à Manchester United mercredi (3-1), Paris enchaîne ce samedi avec la Ligue 1, et pas contre n'importe qui : Montpellier, le cinquième du classement. Le match s'annonce difficile au stade de la Mosson face à une équipe qui vient d'enchaîner quatre. En championnat, le PSG a perdu à Monaco (2-3) il y a deux semaines avant un nul face à Bordeaux la semaine dernière au Parc des Princes (2-2). Paris doit valider sa qualification en Ligue des Champions en faisant au moins match nul contre Basaksehir Istanbul, mardi soir et pourrait assurer la première place de son groupe avec une victoire. Mais Thomas Tuchel veut surtout que son équipe garde le sérieux de la LDC.

Je veux qu'on joue de manière calme, on respecte Montpellier, c'est une équipe émotionnelle, physique, avec beaucoup de centres, il faudra jouer très costaud.

Montpellier - Paris, ça avait été chaud entre les joueurs l'an passé avec plusieurs accrochages. On se souvient notamment d'un accrochage dans le vestiaire entre Andy Delort et Neymar. À ce propos, Thomas Tuchel espère un match plus apaisé contre une équipe qu'il craint.

Je ne sais pas si on ressent la rivalité de la même manière que Montpellier, mais je ne veux pas de conflits, il ne faut pas qu'on se concentre sur des duels sur le terrain.

Pour cette rencontre, l'entraîneur du PSG aura des choix à faire au niveau de la feuille de match. Interrogé sur la présence ou non de Kylian Mbappé, l'Allemand a laissé planer le doute. En revanche il a confirmé l'absence de Marco Verratti, l'Italien de retour depuis quelques matchs au milieu de terrain a joué plus de 75 minutes contre Manchester United, il est sorti avec des crampes, il reste donc à la maison pour ce déplacement. Mauro Icardi, Pablo Sarabia, Juan Bernat, sont toujours blessés. Julian Draxler a repris avec le groupe cette semaine. La blessure d'Icardi (adducteurs), sera réévaluée dans trois jours. En revanche, le PSG a confirmé que Pablo Sarabia serait absent 18 à 20 jours.

Côté Montpellier : "on a les armes pour enquiquiner tout le monde"

Le MHSC tenait sa conférence de presse d'avant-match jeudi. Michel Der Zakarian, l'entraîneur montpelliérain, a estimé que le PSG avait "repris du peps" contre Manchester. "Il faut qu'on soit en capacité de les faire courir, ne pas leur rendre le ballon", a-t-il ajouté, "on est sur une bonne série, on a les armes pour enquiquiner tout le monde". L'attaquant du MHSC Gaëtan Laborde est lui aussi passé devant les micros des médias : "il y a vraiment un meilleur moment pour jouer Paris ?", a ironisé le joueur à propos d'une question sur la dynamique parisienne en championnat. Il y a deux ans, le MHSC avait battu le PSG à domicile : "on va partir sur le même état d'esprit, mais en face ça reste des joueurs extraordinaires". Si Montpellier bat Paris, l'équipe passera devant au classement de la Ligue 1, un objectif supplémentaire pour les montpelliérains.