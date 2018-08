La coupe de la ligue reste un bon souvenir pour les footballeurs de la Berri. Et pour cause c'est la seule victoire en match officiel 1 à 0 face à Niort car les bleu et rouge restent sur quatre matchs nuls et une défaite face à Lorient. Et comme les Castelroussins se comportent plutôt mieux hors de leur bases tout les espoirs sont permis à l'occasion de ce deuxième tour de la coupe de la ligue.

Jean-Luc Vasseur : " On ne vas pas à Auxerre en favoris c'est sur mais on y va pour sa qualifier "

Mais attention tempère Jean-Luc Vasseur l'entraîneur de la Berri : " On est bien à l'extérieur pour l'instant mais attention la coupe c'est une autre compétition donc cela ne sert à rien de comparer les classement nous sommes quinzième et Auxerre onzième cela ne veut encore rien dire. Après Auxerre c'est une équipe qui a de gros moyens avec des joueurs de qualité comme Feret ancien joueur de Caen Dugimont qui arrive de Clermont ou encore Mancini prêté par les Girondins de Bordeaux il n'y a que du talent en face.

Pillot sera la gardien titulaire et Diarra la nouvelle recrue pourrait débuter

On n'y va pas en favoris ça c'est sur mais on va à Auxerre pour sa qualifier." Jean-Luc Vasseur va faire tourner son effectif avec la c'est une certitude la présence de Rémi Pillot comme titulaire dans les buts et sans doute Diarra la nouvelle recrue qui pourrait débuter au sein de l'attaque Castelroussine. Et Diarra ne devrait pas être la dernière recrue. Jérôme Leroy invité sur France Bleu Berry dans lundi sports en Berry a annoncé le venue d'un voir de deux attaquants avant le 31 Août prochain date de la fermeture du mercato. A noter les suspensions pour ce deuxième tour de la ligue du milieu de terrain Sidy Sarr qui purge son deuxième match de suspension après son excès d'engagement en championnat face au Red-Star ou il a écopé de trois matchs. Le défenseur Christopher Opéri exclu lui aussi à Grenoble en championnat sera aussi absent. Cette coupe de la ligue doit permettre aux Castelroussins d'avancer et surtout de se rassurer. Les Berrichons ont depuis le début du championnat de ligue 2 de sacré opportunités pour marquer mais au moment de faire la dernière passe ou de choisir de frapper ou de centrer ils manquent de sérénité. La coupe de la ligue devraient leur permettre de se rassurer à une seule condition de passer ce deuxième tour de la coupe de la ligue en Bourgogne sans doute sous les yeux de Guy Roux présents à chaque rencontre en tribune du stade de l'abbé-Deschamps.