Sébastien Larcier : "La marque Nîmes Olympique vaut quelque chose, c'est mon premier atout"

Il y croit dur comme fer, Sébastien Larcier. Le désormais "officiellement" nouveau directeur sportif du Nîmes Olympique doit encore finaliser plusieurs arrivées pour renforcer l'effectif de Frédéric Bompard. En vue : un gardien titulaire "avec du leadership", mais aussi deux milieux de terrain, et un attaquant rompu au National. Ces quatre profils au moins. Et dans cette optique, il reste en éveil sur un mercato "d'opportunités", prêt à bondir sur des joueurs notamment qui pourraient prétendre "plus haut", mais qui pourraient être également être séduits par le projet nîmois.

"Les joueurs apprécient ce qui est mis en place au Nîmes Olympique. Le retour que j'ai, martèle-t-il*, c'est qu'on a une bonne image, Fred* (NDRL : Bompard, l'entraîneur) a une bonne image. Il n'y a pas de raison, en ayant un projet financièrement bien structuré et un staff qui travaille bien, que ça ne le fasse pas (...) on n'est pas en retard sur les autres."

Alors... quel objectif ? Viser tout de suite le haut de tableau... et surtout pas seulement le maintien. "L'objectif c'est d'appréhender ce championnat, jauger vite nos points forts nos points faibles (..) Il faut prendre tout de suite le bon wagon. C'est un championnat où il n'y a pas de ventre mou. Soit tout de suite tu es dans le bon wagon, et tu joues la montée. Soit, très vite, tu peux être en danger avec les six descentes, et te retrouver dans une saison galère."

Mais rendre les rênes d'un club qui vient d'être relégué, club aussi qui a connu ces derniers mois pas mal de remous extra-sportifs, que vient-il faire dans cette galère ? Sa réponse est très claire :

