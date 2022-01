Dakar 2022 : Sébastien Loeb remporte la 2e étape

ERIC VARGIOLU / DPPI / DPPI via AFP

Pour la première fois depuis 2019, Sébastien Loeb (Prodrive) renoue avec la victoire dans le Dakar ce lundi 3 janvier. L'Alsacien et son copilote belge Fabian Lurquin remportent la 2e étape, une spéciale de 338 km entre Ha'il et al-Qaisumah en Arabie Saoudite.

Au classement général, Loeb conserve la 2e place, à un peu plus de 9 minutes de Nasser Al-Attiyah. "La trace était bonne et visible tout le long, à la fin c'est devenu une spéciale de WRC entre deux pilotes de WRC. On était à bloc complet, j'ai réussi à grappiller petit à petit, sans doute aidé par le fait qu'il ouvrait la piste", a déclaré le Français à l'arrivée.