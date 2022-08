Sécheresse - DFCO : comment la pelouse du Stade Gaston Gérard est-elle entretenue ?

Une semaine après le match nul (0-0) à Pau, les footballeurs du DFCO reçoivent Caen samedi 13 août 2022 pour la 3e journée de Ligue 2. Sous la chaleur, ils vont retrouver leur pelouse du Stade Gaston Gérard. Comment le rectangle vert du théâtre des rêves à la bourguignonne traverse-t-il cet été caniculaire et surtout extrêmement sec ? Dijon et sa Métropole étant en jaune sur les cartes publiées par la Préfecture de Côte-d'Or, en seuil "d'alerte", il est toujours autorisé d'arroser les pelouses dans les stades, avant 11h du matin ou après 18h. Reportage sur ce gazon relativement récent, installé en 2020, en compagnie de Stéphane Maitre, jardinier et responsable de la pelouse du DFCO.

Peu de dégâts, compte tenu des conditions

"Tant qu'on a le droit d'arroser, elle restera verte", confirme Stéphane Maitre. "Quand on a refait le terrain en 2020, une semaine après on avait aussi eu des 40 degrés. Ce n'est pas le premier gros été qu'on a, et ça c'était plutôt pas mal passé". L'arrosage, conformément à ce qui est prévu par l'arrêté préfectoral, se fait la nuit. "On a un programmateur, tout le système est intégré au sol", précise le jardinier. Le même dispositif est en place sur les trois terrains en pelouse du centre d'entraînement (et de formation) de Saint-Apollinaire.

Seules traces visibles, des bandes brûlées derrière certaines lignes de touche, là où le gazon naturel côtoie le synthétique qui entoure le pré. "J'ai été obligé de régler quelques petits arroseurs, le synthétique monte assez fort en température et le moindre petit manque d'arrosage, vous avez tout de suite des marques", explique le jardinier. Contrairement au Stade de la Mosson à Montpellier, la pelouse n'est en revanche pas touchée par des champignons.

Stéphane Maitre ressent les effets de la sécheresse au moment de l'entretien du terrain : "On sent qu'il est plus tendu que les autres années, parce qu'il y a beaucoup moins de dégâts les soirs de match. Contre Saint-Etienne il y a eu de l'intensité, et derrière on n'a pas eu de gros arrachages", ce qui peut arriver quand le terrain est gras ou détrempé. "Quand les terrains sont comme ça, le gazon s'arrache beaucoup moins, les réparations sont moins longues". Le DFCO va enchaîner deux matchs à domicile (Caen et Nîmes), mais le responsable de la pelouse se dit "plutôt zen".

Comme tout bon jardinier, il est tatillon : "La hauteur de l'herbe doit être comprise entre 23 et 28 millimètres, explique-t-il, se référant aux règles fixées par la Ligue. Pour moi, ça aurait été bien de remonter un peu les hauteurs de tonte, pour que le gazon souffre moins".

"C'est vraiment pour la sécurité des joueurs"

Début août, la Ligue de football professionnel (LFP) annonçait suspendre son "championnat des pelouses", remporté la saison dernière par le FC Sochaux. La LFP recommandait aux clubs "d'étudier localement si un arrosage le plus raisonné possible peut être mis en place". "On essaye d'être au plus juste, et d'arroser à minima, confirme Stéphane Maitre. Malheureusement quand on passe les 30 degrés, on est obligés de mettre les doses nécessaires pour avoir un tapis qui soit jouable".

Pour le responsable de la pelouse, ce n'est pas une question esthétique ou de confort : "C'est vraiment pour la sécurité des joueurs. C'est un peu comme le débat qu'il y avait eu sur le Tour de France où ils arrosaient la route à certains endroits pour la sécurité des coureurs. Ce sont des joueurs professionnels, il y a une intensité de jeu. Si vous commencez à avoir des terrains durs comme des cailloux, ça va être compliqué pour eux".

Chevronné, le jardinier entend les critiques. "J'ai passé l'essentiel de ma carrière professionnelle dans les golfs, donc les critiques je connais bien, sourit-il. Evidemment, dans ces épisodes là, on trouve toujours saugrenu d'arroser du gazon, et je peux le comprendre. Sauf que si on arrose pas, on arrête les championnats".

Une retenue d'eau directement dans le stade ?

La question de l'eau fait réfléchir Stéphane Maitre, qui a des propositions. "Ce qui serait bien sur les grands stades comme ici, ce serait de prévoir une zone de stockage d'eau pour l'arrosage spécifique du terrain. Un peu comme ce qu'il se passe sur les lignes de tramway de la ville, où c'est de l'eau de stockage (de l'eau verte, non potable, Ndlr) qui permet l'arrosage". Un projet qui nécessiterait des travaux. "Quand ils referont la tribune Doras, il faudra qu'ils y pensent, il faut prendre cette problématique là très au sérieux", indique-t-il.

De l'eau de récupération, et pourquoi pas du gazon plus résistant aux épisodes de sécheresse ? L'idée lui est soumise. "On peut toujours travailler sur des nouvelles variétés, répond-il. On pourrait en discuter avec le DFCO pour les prochaines année, mais malgré tout, il est nécessaire d'avoir de l'arrosage pour avoir un terrain vert qui a une certaine souplesse".