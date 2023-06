Sedan : le CSSA rétrogradé en National 2

Sportivement, les footballeurs sedanais avaient obtenu leur maintien en National 1 en finissant 7ème du championnat à l'issue de la saison. Mais la situation financière du club lui vaut une relégation à la division inférieure, sur tapis vert,

La Direction nationale du contrôle de gestion des clubs, instance de la Fédération française de football chargée de surveiller les comptes des clubs, a statué sur le sort du CSSA ce mardi 6 juin et décidé d'une rétrogradation administrative en National 2.

800 000 euros manquants

Interrogé avant ce rendez-vous, Marc Dubois, le président du club, expliquait au micro de nos confrères de Radio 8 ne pas être parvenu à rassembler les 800 000 euros manquants. Sollicités à hauteur de 100 000 euros chacun, le conseil régional du Grand-Est et le conseil départemental des Ardennes n'ont pas donné suite aux demandes du club. Seul Ardenne Métropole a voté à temps une aide exceptionnelle de 100 000 euros.

Les discussions pour trouver de nouveaux partenaires privés et les faire rentrer au capital n'ont pas permis non plus de trouver une issue favorable. Mais elles se poursuivent. "Les comptes doivent être arrêtés au 30 juin", insiste Marc Dubois, interrogé par nos soins. Il peut faire appel de cette décision.