Seine Maritime: l'Infinity Trail Backyard pose ses valises à Pavilly

A Pavilly, une soixantaine de coureurs ont pris, ce vendredi, le départ de l'Infinity Trail Backyard. Une course de l'extrême au principe simple : une boucle de 6,7 km à faire en une heure maximum. L'objectif : faire le maximum de tours possible.

L'Infinity Trail Backyard a été créée par Lazarus Lake, l'organisateur de la mythique course Barkley dans le Tennessee.

Un format de course particulier

Assis sur une chaise de camping, Antoine profite de son dernier moment de répit. " Je prend des forces avant de partir courir, explique Antoine, son plat de pâtes entre les mains. C'est long l'attente donc j'attends de pouvoir partir sur le parcours et on verra après comment ça va se passer. " Le jeune homme est accompagné de ses parents, venus pour l'encourager. "C'est important qu'on soit là pour lui, explique Dominique, le père d'Antoine. Nous on est arrivé de Bretagne hier donc on va l'accompagner pour sa course aujourd'hui."

Quelques mètres plus loin Emilie est, elle aussi, accompagnée de son papa. Elle est coureuse confirmée mais redoute le parcours. "Je suis un peu dans l'inconnu parce que j'ai fait pas mal de courses longues mais pas du tout ce concept donc on va tester ça. Ce départ toutes les heures qui revient ça va être étrange à gérer" redoute la jeune femme.

"Ca pique un peu"

"Ce format ça peut être un moyen de se lancer un défi, explique Maud Debs, l'organisatrice de la course. C'est accessible à tous mais on a quand même des coureurs qui sont expérimentés, qui ont déjà fait 37, 38 boucles donc c'est fort. Il y a 150 mètres de dénivelé positif donc sur 6,7 km ça fait pas beaucoup mais si on multiplie les boucles ça pique un peu."

45 minutes après le départ, Thomas fini, lui, sa première boucle : "Je me sens plutôt pas mal. Il faut partir doucement pour pas se cramer mais dans l'ensemble ça va, le parcours est plutôt dégagé. J'espère au moins tenir jusqu'à la nuit."

L'année dernière le vainqueur de la course avait réussi à finir plus de 30 tours. Cette année, le grand gagnant remportera le droit de recommencer mais cette fois aux Etats-Unis pour la grande finale mondiale.