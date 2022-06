Seine-Saint-Denis : 2.000 policiers et gendarmes mobilisés lundi au Stade de France pour France-Croatie

2 000 policiers et gendarmes seront mobilisés lundi au Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) à l'occasion du match France-Croatie comptant pour la Ligue des Nations de football, indique ce dimanche la préfecture de police de Paris dans un communiqué. 650 d'entre eux seront spécialement en charge de la lutte contre la délinquance aux abords et en périphérie du stade de France, ainsi que dans les stations de transport.

78.000 spectateurs sont attendus, dont environ 1.000 supporters croates. "Un dispositif de sécurité, similaire à celui mis en place pour le match France-Danemark du 3 juin est organisé", précise la préfecture de police. Les forces de l'ordre porteront leur attention sur le "maintien de l’ordre public, la lutte anti-délinquance et la régulation des flux de personnes, pour assurer la sécurité des spectateurs aux abords du Stade de France".

Impact limité de la grève

La grève prévue sur le réseau RATP devrait avoir "un impact limité sur le trafic", ajoute le communiqué citant la RATP. Un périmètre de sécurité sera mis en place à partir de 16h autour du stade. La vérification des billets, sous le contrôle de l’organisateur, sera réalisée au niveau des bornes d’accès. Des patrouilles de police et de gendarmerie seront présentes dans l’ensemble des gares et stations de l’agglomération parisienne, notamment celles susceptibles d’être empruntées par les supporters se rendant au match et notamment au niveau des trois stations de transports en commun de desserte du stade, RER B, RER D et ligne 13 du métro.

La préfecture de police précise que des policiers en civil et en tenue seront présents dans le périmètre immédiat du stade de France, ainsi qu’aux abords des gares. Les portes du Stade de France ouvriront à 18h45.