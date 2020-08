Seko Fofana fait déjà l'unanimité au Racing Club de Lens

Seko Fofana se sent déjà comme chez lui dans les couloirs de la Gaillette. Le club a officialisé son arrivée ce mardi en début d'après-midi. Le feu vert a donc était donné au nouveau milieu de terrain lensois pour publier ses premiers clichés "réseaux sociaux". Le directeur général Arnaud Pouille, son entraîneur Franck Haise et le gardien Jean-Louis Leca ne cachait pas leur bonheur de voir l'ancien bastiais venir renforcer le milieu de terrain sang et or.

1 chance sur 100 de le faire signer

Franck Haise : "Avec la direction, on s'est dit, fonçons même si on a une chance sur 100. c'est un profil complet, de l'impact dans la récupération mais aussi dans l'animation offensive."

Jean-louis Leca a connu Seko Fofana à Bastia: "Si on m'avait dit cela il y a quelques semaines je n'y aurai pas cru. On peut remercier nos dirigeants. Je lui ai parlé de ce public fantastique. C'est un mec joyeux, un excellent coéquipier et un grand compétiteur, un gagneur. C'est un milieu box to box qui peut répéter les efforts."

On peut remercier nos dirigeants

Pour Arnaud Pouille, il était important de trouver un joueur habitué à évoluer au haut niveau "n'oublions pas qu'il a joué en ligue 1 , il va nous apporter cette maturité qu'on recherchait pour trouver l'équilibre dans ce groupe."