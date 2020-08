Seko Fofana signe au RC Lens pour un montant record de 10 millions d'euros

Le milieu de terrain de l'Udinese s'est engagé avec le club artésien. Il évoluait en Italie depuis 4 ans après avoir porté les maillot de Fulham en Angleterre et Bastia .

Seko Fofana, international ivoirien, s'était exprimé vendredi matin dans le journal l'Equipe: " Mon choix c'est Lens. Je suis très intéressé. J'ai eu l'occasion de discuter avec les dirigeants, avec certains joueurs que j'ai connus à Bastia comme (Jean-Louis) Leca et (Yannick) Cahuzac. Et ils m'ont tout de suite convaincu. Lens, c'est le stade Bollaert, ses supporters. Ils sont toujours restés fidèles malgré la descente. Ce sont des choses qui me parlent".

Plus gros transfert de l'histoire du club.

Jamais le Racing Club de Lens n'avait investi dans son histoire une telle somme sur un joueur : Seko Fofana est recruté pour 10 millions d'euros. Le record de 6 millions d'euros pour engager le niçois Ganago n'aura tenu qu'un mois. Il y a quelques semaines, il était alors inconcevable pour les dirigeants lensois d'investir une telle somme. Ils s'étaient d'ailleurs retirés dans la course au transfert de l'attaquant autrichien Grbic, recruté finalement par Lorient pour 10 millions d'euros.

Lens devait renforcer son milieu de terrain

Les statistiques de Seko Fofana parlent pour lui: 32 matches cette saison, 3 buts inscrits et 7 passes décisives. Sa qualité technique, sa densité physique et sa capacité à se projeter faire l'avant vont permettre de densifier un milieu de terrain qui ne pourra pas exister en Ligue 1 en s'appuyant seulement sur la paire Cahuzac - Doucouré.