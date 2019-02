Semaine cruciale pour l'AJ Auxerre

Auxerre, France

Ils peuvent revenir à 6 longueurs ce lundi soir, en clôture du 24ème épisode de Ligue 2. Réduire à 6 points l'écart qui les sépare de la cinquième place, qui fait fantasmer leurs supporters. Un débours déjà compté par les auxerrois mi-janvier mais qui, de nouveau, prend de l'épaisseur. Car après s'être relancée grâce à une série de 9 matches sans revers, l'AJA, à la surprise générale, vient de caler face aux deux derniers, Nancy (0-1) et le Red Star (0-0), ne grignotant qu'un point sur six possibles. Un maigre butin qui a fait stagner les ajaïstes au classement (provisoirement 12èmes, à 9 points de la cinquième place occupée par Lens.)

Soit l'AJA se relance, soit sa fin de saison manquera de sel

La semaine qui débute, avec deux concurrents de haut de tableau, est importante pour les auxerrois. Soit ils retrouvent le chemin des filets, se relancent et peuvent de nouveau être ambitieux, soit leur fin de saison manquera de sel.

"On reste ambitieux. Ca peut être l'opportunité de recoller au haut de tableau selon le défenseur Mickaël Tacalfred. On essaie d'engranger le maximum de points et on fera les calculs en fin de semaine: savoir si on peut toujours ambitionner de jouer le haut du tableau ou pas."

Pour Pablo Correa, si l'AJA veut avancer, elle "doit bien négocier ce type de rendez-vous" © Maxppp - Cedric JACQUOT

François Bellugou: "Dans notre positon, cela ne sert à rien de se projeter plus loin que ces deux matches-là."

François Bellugou, lui, ne veut pas regarder trop loin. "Avec le retard (provisoirement 9 points) qui est le notre sur les places du haut, il n'y a pas à tergiverser, il faut forcément gagner annonce le défenseur, qui devrait retrouver une place de titulaire ce lundi. Si on veut aspirer à quelque chose, après deux matches qui se sont soldés par des résultats que l'on escomptait pas, il faut enclencher de nouveau la marche en avant. Maintenant, dans notre positon, cela ne sert à rien de se projeter plus loin que ces deux matches-là. _Il faut prendre le match qui vient, essayer de le gagner et ainsi de suite. Il n'y a pas d'autre démarche._"

Pablo Correa attend beaucoup de cette semaine à deux gros rendez-vous

Une AJA qui va déjà se frotter à la meilleur attaque de Ligue 2. Brest (2e) qui possède en Gaëtan Charbonnier, en tête du classement des buteurs (17) et des passeurs (6), probablement le meilleur joueur de la division. Mais l'AJA compte s'appuyer sur sa défense, quasi-imperméable depuis plus de 3 mois, et sur son savoir-faire. Les icaunais comptent appliquer la même recette que celle proposée lors de leur victoire à Metz (0-1), le leader, début novembre.

Cette grosse semaine auxerroise, avec Brest sur ses terres (une seule défaite en 12 matches), puis Clermont, vrai poile à gratter de la Ligue 2, à l'Abbé Deschamps, Pablo Correa l'attend pour en savoir encore plus sur son groupe. "C'est une semaine au cours de laquelle on doit apprendre beaucoup de choses explique le technicien. Quand je dis apprendre, c'est voir comment on est capable de passer ces rendez-vous. _Si on veut avancer, il faut savoir bien passer ce type de rendez-vous_."

Le défenseur Souprayen suspendu

Equipe probable de l'AJA: Michel - Arcus, Tacalfred, Bellugou, Boto - Goujon, Adéoti (cap) - Mancini, Féret, Philippoteaux- Yattara.

