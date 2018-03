Le Havre, France

Certains évoluent dans les plus grands clubs d'Europe, disputent la Ligue des Champions, et c'est sur la pelouse du Stade Océane qu'ils vont s'affronter, ce mardi. L'enceinte havraise reçoit en effet un match de préparation au prochain mondial en Russie. D'un côté, le Sénégal compte dans ses rangs le milieu offensif Sadio Mané (Liverpool), le buteur Keita Baldé (Monaco), ou encore le défenseur central Kalidou Koulibaly (Napoli). De l'autre, la Bosnie est emmenée par le grand attaquant Edin Dzeko (AS Rome) et par le milieu de terrain Miralem Pjanic (Juventus Turin). A noter également, côté sénégalais, la présence de l'ancien portier havrais : Abdoulaye Diallo. Coup d'envoi de Sénégal - Bosnie, à 20h. Billets à partir de 12 euros.