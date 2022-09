EN IMAGES - à Orléans, les supporters du Sénégal en fête au stade de la Source

Sadio Mané, Kalidou Koulibaly ou encore Abdou Diallo : il y avait du beau monde ce samedi soir au stade de la Source. L'enceinte de l'US Orléans accueillait le match amical entre le Sénégal (dernier vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations) et la Bolivie. Un match de préparation pour la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar à partir du 20 novembre. Le stade était à guichets fermés. Les supporters des Lions de la Teranga sont venus de la France entière pour assister à cette rencontre, et cette victoire 2-0 des Sénégalais. Boulaye Dia et Sadio Mané sont les buteurs. Dans les tribunes, l'ambiance fut grandiose !

Près de 7500 spectateurs venus de toute la France

Pour certains, c'étaient la première fois qu'ils voyaient la sélection sénégalaise en vrai. Abdoulaye lui, est un habitué. "C'est exceptionnel comme ambiance. Je suis venu de Limoges, mes amis sont venus de Brive, de la Bretagne... On pouvait pas rater ça ! On n'avait pas eu l'occasion de les voir depuis la victoire à la CAN."

Le moment des hymnes nationaux au stade de la Source © Radio France - Arnaud Roszak

Quelques bouchons pour entrer dans le stade

L'ouverture du score de Boulaye Dia, que certains supporters ont manqué... © Radio France - Arnaud Roszak

Seule fausse note de la soirée : plusieurs supporters ont raté une partie de la première mi-temps. "Il n'y avait pas assez de portiques, j'ai pu rentrer 30 minutes après le coup d'envoi" raconte l'un d'entre eux, drapeau du Sénégal sur le dos. Le coup d'envoi a même été reporté de 15 minutes.

Pas de quoi gâcher la fête cependant au Stade de la Source, où les fans sénégalais ont pu célébrer les champions d'Afrique en titre comme il se doit !