Sept personnes interpellées en marge du match TFC-OM

Le TFC s'est incliné face à l'OM (2-3) ce dimanche 19 février 2023 et en marge de cette rencontre sept personnes ont été interpellées. La préfecture de Haute-Garonne l'annonce dans un communiqué, sans préciser si ce sont des Marseillais ou des Toulousains. Ces personnes ont été arrêtées "aux abords et dans l’enceinte du Stadium pour : détention de fumigènes, vol avec violences, usage de stupéfiants, vente à la sauvette de faux billets." Par ailleurs, des agents de sécurité sont intervenus avec les forces de l'ordre pour en empêcher plusieurs de rentrer sans billet. Quelques jets de projectiles ont aussi été relevés sur le terrain, mais personne n'a été touché. La préfecture note que la rencontre s'est tout de même déroulée "dans de bonnes conditions".

ⓘ Publicité

"Match à risques"

Ce match était classé « match à risques » par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme. Cela implique plusieurs mesures en amont : l'activation du PC sécurité du Stadium en présence des services de sécurité et de secours, avec une présence renforcée de celles-ci ; la mise à disposition d’une salle de crise par Toulouse Métropole en cas d’incident majeur ; la mise en œuvre des dispositifs anti-intrusions et anti-projections sur le terrain par le TFC ; la mise en œuvre des dispositifs anti-intrusions et anti-projections sur le terrain par le TFC. Par ailleurs, le déplacement des supporters marseillais était encadré par la préfecture et la circulation et le stationnement était régulé aux abords du Stadium.

.