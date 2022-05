"On sera là même en Ligue 2" assurent les supporters des Girondins de Bordeaux après le nul face à Lorient

A la sortie du stade Matmut Atlantique ce samedi soir, la déception se lit sur tous les visages des supporters des Girondins de Bordeaux. La ligue 1 s'éloigne de plus en plus après ce 0-0 face à Lorient. Camille 10 ans, et son père Guillaume n'y croient plus : "c'est une honte, on joue mal" pour le petit garçon. Son père est déçu de ne pas pouvoir transmettre à son fils les belles émotions qu'il a pu connaître avec le club.

Même si mathématiquement les Girondins ne sont pas encore relégués, Ottman ne veut plus entendre parler "de maths". Pour lui, la ligue 2 est déjà là, mais il reste optimiste. "On sera là, et on fera tout pour y rester le moins longtemps possible. Il faut un projet, de nouveaux joueurs, assure-t-il. Et puis dans un an on se donne rendez-vous et on sera en Ligue 1". Pour ce groupe de quatre amis qui traîne un peu à la sortie du stade, la ligue 2 est une évidence, "mais quand on aime le club, on est toujours là. Ca pourrait même faire du bien au club de descendre" dit Johann.