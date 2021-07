Sergio Ramos annoncé par la presse espagnole au PSG, une recrue rêvée pour le club parisien

Son CV est tout simplement dingue : Sergio Ramos a passé 16 ans au Real Madrid, et c'est le joueur européen qui détient le record de sélections en équipe nationale, capé 180 avec l'Espagne. Cela fait de lui un champion du monde et un double champion d'Europe avec la Roja. Mais aussi un quintuple champion d'Espagne et quadruple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid. Celui qui a été capitaine des deux équipes est libéré de son contrat avec le club madrilène depuis ce jeudi, et il aurait immédiatement trouvé un accord pour deux saisons avec le Paris Saint-Germain, selon ce qu'annoncent jeudi soir les médias sportifs espagnols, confirmant une information de RMC Sport en France.

Le défenseur a un profil de patron indiscutable, et c'est précisément ce que cherche le PSG. Ramos, c'est une âme, un état d'esprit de leader, qui pourra recadrer n'importe quel joueur. Pour le moment, la direction du club parisien n'a pas dit un mot de ces négociations, mais l'Espagnol répond à tout ce que peut souhaiter le club : un taulier comme Georginio Wijnaldum. Depuis plus, comme l'international néerlandais, et comme le gardien Gianluigi Donnaruma qui viennent tout juste d'être recrutés, c'est une "opportunité de marché" : Sergio Ramos est libre de tout contrat. Le PSG n'aurait donc pas d'indemnités de transferts à régler. Il suffit de lui offrir un salaire à la hauteur. Au Real, c'était autour de dix millions d'euros nets par an selon le journal espagnol As.