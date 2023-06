Sergio Ramos annonce son départ du PSG

#MerciSergio c'est avec ce hashtag et un petit visuel que le PSG a annoncé sur les réseaux sociaux que Sergio Ramos ne continue pas l'aventure avec le club. Après deux saisons à Paris, l'Andalou et le PSG ont décidé de se séparer.

Âgé de 37 ans, Ramos va jouer son 58e et dernier match avec Paris demain soir au Parc des Princes. Joueur très expérimenté, l'international espagnol a été pendant cette saison 2022/23 un cadre important du vestiaire. Dans un communiqué commun, Ramos explique "porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse. J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris !"

De son coté, le président Nasser al-Khelaïfi a déclaré sur Sergio Ramos "Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu'il a passées avec nous. Le leadership, l'esprit d'équipe et le professionnalisme de Sergio, associés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football et ce fut un honneur de l'avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur."