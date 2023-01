"Ses propos étaient inappropriés", déclare Didier Deschamps au sujet de Noël Le Graët après sa mise en retrait

"Ses propos, comme il l'a reconnu et admis, étaient inappropriés", a déclaré Didier Deschamps, le sélectionneur de l'Equipe de France, qui s'est exprimé après les propos polémiques tenus par Noël Le Graët , le président de la FFF, mis en retrait de ses fonctions ce mercredi par le comité exécutif de la Fédération. L'entraineur des Bleus était en déplacement à Nice avec Brigitte Macron, pour l'opération Pièces jaunes.

"Je trouve que c'est une bonne chose qu'il ait pu présenter ses excuses à Zizou."

"De mon côté, évidemment, la situation sportive fait que ça a amené à avoir une rivalité sur le plan sportif entre nous deux [entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane] voire, pour certains, à une opposition. Ce que je peux vous assurer, a poursuivi le sélectionneur des Bleus, c'est que j'aurai toujours beaucoup de respect pour lui, par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble dans notre première vie de joueur et aussi par rapport à ce qu'il est et à ce qu'il représente dans le football et le sport français".

Le week-end dernier, Didier Deschamps a été officiellement reconduit à son poste de sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026.