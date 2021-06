Ses vacances en Mayenne, sa victoire en Ligue Europa, ses contacts avec l'OM : Francis Coquelin fait le point

Le milieu de terrain de Villarreal Francis Coquelin vient de passer plusieurs jours en Mayenne, et à Laval sa ville natale. France Bleu Mayenne a pu rencontrer le vainqueur de la dernière Ligue Europa qui intéresserait l'Olympique de Marseille, son club de cœur.

FBM - Après cette folle saison Francis, vous êtes venu vous reposer dans votre département d'origine, la Mayenne. Ça fait toujours plaisir de revenir sur ses terres ?

C'est toujours un plaisir de voir la famille, prendre un peu de temps pour les gens qui veulent me voir aussi. Donc, ça fait toujours bien de retourner aux sources et de voir les gens qu'on aime.

FBM - Quand on joue pour des grands clubs de football européens et que les saisons sont très intenses, c'est appréciable de se reposer dans un environnement plus calme comme la Mayenne ?

Oui, c'est clair. Après, je me suis habitué à ma petite vie calme en Espagne. J'évolue dans un club familial qui ressemble beaucoup à mes valeurs. Ici oui je me ressource, mais je suis très bien en Espagne aussi [Villarreal est une commune située au Nord de Valence, ndlr].

FBM - Cette semaine vous êtes venu à Mayenne, échanger avec les collégiens de Jules Ferry et ceux de l'Institut Médico-Éducatif de Montaudin. Quel est le sens de votre engagement avec les jeunes ?

Quand j'ai la possibilité de rencontrer des enfants comme ça, je prends le temps. Ma belle-sœur qui travaille à l'IME a été moteur de tout ça cette année. Je veux la féliciter pour son engagement. Venir voir les jeunes, partager un moment avec eux c'est important. C'était naturel de venir à Mayenne.

FBM - Ces jeunes vous regardent forcément avec plein d'étoiles dans les yeux. Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre?

Un peu de mon expérience. Il y a certainement des futurs sportifs ici donc c'est avec plaisir que je leur réponds. J'aime bien partager ce que j'ai pu vivre dans ma carrière. Les erreurs et les bonnes choses, pour que ces jeunes puissent prendre le bon chemin.

FBM - Concernant votre carrière justement, vous avez ajouté une ligne à votre palmarès cette saison avec Villarreal [victoire aux tirs au but contre Manchester United, le 26 mai dernier]. Quelle belle saison !

Oui, c'est clair. Gagner l'Europa League, c'est quelque chose de grand. On est dans un club qui n'avait jamais atteint une finale et gagner un trophée depuis sa création. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de magique pour les supporters, pour cette ville de 50.000 habitants. C'est une ville à l'échelle de Laval, imaginez... C'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, sur un plan personnel, de gagner un premier trophée aussi sur le plan européen.

FBM - Avec un coach, Unay Emery, qui est expert en la matière...

C'est sa quatrième Ligue Europa. Il connaît la recette et l'a garde précieusement. Maintenant il va falloir confirmer ces succès en Ligue des Champions car on a une grosse saison qui nous attend.

FBM - Où s'écrit votre avenir ? Certains médias vous disent en contact avec l'Olympique de Marseille ? Est-ce vrai?

Ce sont des rumeurs, mais dans le football on ne sait jamais. Moi je suis concentré sur Villarreal. J'ai encore un contrat de trois ans. Pour le moment je suis en vacances. Je me prépare bien pour la saison qui vient. La reprise est fixée le 8 juillet avec Villarreal.

FBM - Vous auriez l'occasion de jouer la Ligue des Champions avec ce club.

Exactement. On a eu le bonheur, de gagner la Ligue Europa et de valider un ticket direct pour la grande coupe d'Europe. Donc c'est quelque chose aussi qui est important pour un joueur de participer à ce genre de compétition. Et également pour le club qui en avait besoin.

