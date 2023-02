Seulement 382 supporters des Verts autorisés de déplacement pour le match Nîmes / Saint-Etienne

382 supporters. Pas un de plus. C'est le quota que la Préfecture du Gard vient d'autoriser. 382 supporters de l'AS Saint-Etienne ont l'autorisation de participer au déplacement à Nîmes, ce lundi 20 février 2023. Ils viennent assister à la rencontre entre les Verts et le Nîmes Olympique, un match de la 24e journée de Ligue 2. La Préfecture du Gard "prend un arrêté portant interdiction de circulation et de stationnement sur la voie publique et restriction de la liberté d’aller et venir des supporters de l’Association Sportive de Saint-Etienne."

Pourquoi 382 et pas 1 de plus ? Il s'agit des supporters stéphanois "prémunis de titres d’accès au stade et acheminés sous la responsabilité de l’Association Sportive de Saint-Etienne par bus et minibus exclusivement", seuls ces supporters "sont autorisés à circuler ou stationner sur la voie publique pour accéder au stade des Antonins".

Dans le détail, les interdictions sont en application du lundi 20 février 2023 de 14h00 au mardi 21 février 2023 à 6h00 :

· interdiction de circuler ou de stationner sur la voie publique dans un périmètre délimité par les rues suivantes, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Association Sportive de Saint-Etienne ou se comportant comme tel

> au Nord : Quais de la Fontaine / boulevard Gambetta

> à l'Est : rue Séguier / rue des jardins / rue de Bouillargues / boulevard Salvador Allende / route de Saint-Gilles

> au Sud: péage Nîmes centre sur l'A54 / autoroute A54 / péage Nîmes Ouest sur l'A9

> à l'Ouest : chemin du mas de Deveze / chemin du cimetière / D540 (avenue Georges Dayan) / avenue Jean Jaurès / rue de Verdun / avenue Georges Pompidou)

· interdiction dans le périmètre visé ci-dessus et dans l'enceinte du stade : la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards, fumigènes, drapeaux ou banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation, à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile, ainsi que la possession et le transport de toute boisson alcoolisée.

· dans le périmètre visé et dans l’enceinte du stade (à l’exception de la tribune nord), tout comportement permettant de caractériser la qualité d’un individu en tant que supporter de l’Association Sportive de Saint-Etienne : arborer un drapeau, une écharpe, un signe ou toute autre pièce de vêtement aux couleurs ou aux symboles de l’Association Sportive de Saint-Etienne ou de chanter les hymnes propres à ce club*.*