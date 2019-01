Seulement 500 supporters de l'ASSE autorisés pour le match à Nantes

La Préfecture de la Loire-Atlantique a pris un arrêté limitant à 500 le nombre de supporters de l'AS Saint-Etienne pouvant assister au match contre le FC Nantes prévu ce mercredi à la Beaujoire. Seuls les déplacements collectifs, en bus et minibus, sont autorisés.

Le déplacement de ce mercredi à Nantes pour les supporters des Verts est limité et encadré. La Préfecture de la Loire-Atlantique a pris un arrêté limitant à 500 le nombre de supporters de l'AS Saint-Etienne pouvant assister au match contre le FC Nantes à la Beaujoire. Seuls les déplacements collectifs, en bus et minibus, sont autorisés. Les déplacements en voitures particulières sont strictement interdits. Un point de rendez-vous est fixé au péage d’Ancenis ce mercredi à 19 heures pour tous les bus et minibus.

FC Nantes / AS Saint-Etienne mercredi 30 janvier à suivre en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire à partir de 20h30.