Sheriff Tiraspol - OGC Nice : "On joue pour toute la France"

Invaincu en Ligue 1 depuis sa prise de fonction début janvier (6 victoires - 3 nuls), Didier Digard vivra-t-il des débuts aussi idylliques en Europe ? Le jeune coach du Gym (36 ans) découvre ce jeudi l'Europa Conférence League face au Sheriff Tiraspol, mais ne veut surtout pas laisser sa situation personnelle prendre le dessus. "C'est assez excitant oui, mais j'essaye de laisser les sentiments de côté. C'est un match très important pour l'équipe, pour le club mais aussi pour la France. La priorité c'est Nice mais si on veut espérer bénéficier de plus de places européennes, on sait qu'on joue pour toute la France."

ⓘ Publicité

Si le PSG ne parvient pas à remonter son retard face au Bayern ce mercredi, le Gym sera le dernier représentant français encore engagé dans une compétition européenne.

"Nos joueurs ont moins d'expérience européenne que ceux du Sheriff"

Lancé dans une remontée en Ligue 1, avec seulement quatre points de retard sur le Top 5, le Gym s'est replacé en France et espère surfer sur la vague en Europe. "La dynamique est importante parce qu'on arrive ici avec énormément de confiance," confirme le coach. "Mais on sait que la confiance ne sera pas suffisante. C'est un enjeu différent de ce qu'on a pu connaître. C'est vrai que nos joueurs ont moins d'expérience européenne que ceux du Sheriff, mais on a fait beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'ici donc on ne compte pas lâcher maintenant."

En face, cette équipe du Sheriff Tiraspol n'a disputé que trois matchs depuis le début de l'année 2023. Difficile de mesurer le potentiel de cette équipe, qui a malgré tout montré en 16e de finale face au Partizan Belgrade qu'elle savait renverser des situations mal embarquées (1-0 / 1-3). "Le Sheriff est une équipe avec des arguments offensifs. On sait que ce match aller ne sera que la moitié du chemin et qu'il faudra être fort sur l'ensemble des deux matchs."

Schmeichel préféré à Bulka

Pour ce match, Digard a convoqué un groupe élargi de 23 Aiglons où apparaissent les jeunes Louchet (19 ans) et Trinker (22 ans). Encore des jeunes pousses que le coach veut accompagner. "Déjà, ils sont performants sur le terrain et c'est important de valoriser les jeunes qui montrent de belles choses quand on veut être un club formateur. On s'entraîne chaque jour à 20 donc on ne voulait pas changer nos habitudes."

Concernant l'identité du gardien qui jouera jeudi, Didier Digard a préféré rester mystérieux, mais selon Nice Matin, c'est bien Kasper Schmeichel qui enchaînera dans les buts Niçois.