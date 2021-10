"Si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real Madrid" explique Kylian Mbappé

Dire que c'est une prise parole qui était attendue depuis longtemps relève du doux euphémisme. Kylian Mbappé sort enfin de son silence et pour faire entendre sa voix, il a décidé de parler longuement au journal l'Equipe.

Depuis deux mois, l'attaquant du PSG qui arrive en fin de contrat au mois de juin 2022 n'avait plus pris la parole. Ce "pro" de la communication a donc attendu la trêve internationale d'octobre pour faire passer des messages, expliquer sa situation et parler de son envie de départ du Paris-Saint-Germain.

C'est bien évidement la première chose que les observateurs et fans du PSG ont lu, analysé et débattu : la prise de parole de Kylian Mbappé sur son envie de partir du club de la capitale

Au départ, j'avais demandé un délai de réflexion. Avant l'Euro, j'ai dit au club que je ne voulais pas prolonger, et après l'Euro, j'ai dit que je voulais partir. Mon ambition était vraiment qu'on marche tous main dans la main, le club vendeur, le club acheteur et moi. Qu'on fasse le meilleur deal possible pour sortir tous par la grande porte.