"Si je pouvais dormir à la Beaujoire, je le ferais" : Pierre Habourdin, maestro de la pelouse du FC Nantes

Il a découvert le métier presque par hasard et il ne l'a plus quitté. Après avoir pris soin des pelouses du stade Pierre Mauroy de Lille, de Saint-Symphorien à Metz, et de l'antre des Nîmois, aux Costières, Pierre Habourdin a posé ses valises ou plutôt sa tondeuse sur les bords de l'Erdre, en juin dernier. "C'est une passion, lâche ce trentenaire, casquette vissée sur la tête et un masque anti-bruit sur les oreilles. La pelouse est un être vivant qui ne parle malheureusement pas. Il faut donc être très vigilant et apprendre à savoir comment il fonctionne." Ou l'histoire d'un amoureux du football et du gazon qui n'hésite pas à parcourir tout le terrain à quatre pattes pour enlever la moindre mauvaise herbe sur le pré nantais.

S'inspirer du modèle anglais pour tutoyer leur expertise

Si un jour vous êtes amené à croiser Pierre Habourdin, veillez à ne pas le qualifier de simple jardinier. Vous partiriez du mauvais pied avec ce grand gaillard. "On a horreur de ça, confie le natif du Pas-de-Calais. _Le jardinier est celui qui tond sa pelouse le dimanche ou qui plante ses plants de tomates dans son potage_r. Nous on est multitâches." Tantôt ingénieur agronome, parfois plombier quand il s'agit de gérer les systèmes d'arrosage, les "Head Groundsman" ont de quoi faire. "On nous appelle comme ça parce qu'il n'y a pas tellement de terme français qui existe pour qualifier notre profession, si ce n'est responsable du terrain", détaille-t-il. En français.

Experts dans le domaine - le climat n'y est pas étranger -, les Anglais sont "une source d'inspiration" pour Pierre Habourdin. Comme eux, il parcourt donc régulièrement le terrain à quatre pattes à la recherche du "paturin naturel qui est en fait une mauvaise herbe" reconnaissable à sa coloration un peu plus verte que le gazon. L'œil de l'expert. "C'est là qu'on voit qu'il faut vraiment être passionné par le terrain, rigole celui qui pense, mange et dort pelouse. Pour le jeu, ça ne change rien. Seulement, c'est un peu moins joli en ce qui concerne l'aspect visuel. Malheureusement, à partir de cet hiver, ça va commencer à se voir sur le terrain."

Avant de travailler à Nantes, Pierre Habourdin a connu les stades de Lille, Metz et Nîmes où il est resté cinq années. © Radio France - Florian Cazzola

Et entre deux tontes, l'homme qui a passé cinq années dans le Gard avant de démissionner l'an passé passe des coups de fils. Il participe à des séminaires avec ses homologues français et européens pour causer technique, matériel et nouveautés. Toujours avec l'ambition de s'améliorer. Le reste du temps, il bichonne son jardin. "Une tonte, c'est à peu près 10 kilomètres et c'est 3 à 4 fois par semaine, révèle-t-il. Les jours de match, on en parcourt généralement 25. Une pelouse, c'est 365 jours par an d'entretien. Le gazon ne connaît ni week-end, ni vacances, ni jours fériés. Du coup, on essaie de passer autant de temps que l'on peut à la Beaujoire pour prévenir d'éventuels problèmes ou maladies. Si je pouvais dormir à la Beaujoire, je le ferais. Mais il fait un peu froid."

Depuis son arrivée à Nantes, Pierre Habourdin tente de tirer la quintessence d'un terrain vieillissant qui doit être entièrement refait en fin de saison, dans la perspective de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Il essaie également autant que possible de répondre aux demandes des joueurs et d'Antoine Kombouaré. "C'est super important d'échanger pour savoir si la pelouse leur a convenu sur le match précédent, savoir s'ils veulent des améliorations particulières, affirme le Head Groundsman de la Beaujoire. Nos échanges resteront secrets." Qu'importe, les Jaunes semblent apprécier à nouveau jouer dans leur antre où ils restent sur trois succès de rang.