Ce vendredi, Kylian Mbappé a retrouvé le sourire ballon au pied. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, l'attaquant parisien a été le grand artisan de la victoire du PSG 4 à 0 face à Montpellier. L'international français a évoqué ses réflexions sur une éventuelle prolongation.

"Si je signe, c'est pour m'investir sur le long terme au PSG" Kylian Mbappé évoque sa possible prolongation

On l'aime comme ça Kylian Mbappé ! Quand il sourit, quand il joue simple sur le terrain et qu'il s'amuse avec ses coéquipiers. Le vendredi, après quelques semaines de disettes, le meilleur attaquant du championnat de France a de nouveau frappé.

Pour la 21e journée de Ligue 1, l'international français a marqué un doublé face à Montpellier et fait une passe décisive à Neymar. Bilan, Paris s'impose 4 à 0 et surtout soulagement général, Mbappé a marqué et à la fin du match, il a aussi parlé de son passage à vide au micro de Canal+ :

La vérité c’est que j’étais pas bon ! Je sais me regarder dans une glace, dire quand je joue bien ou pas. Aujourd'hui j'arrive à être décisif mais c'est pas encore un très bon match

"Il faudra bientôt faire un choix"

Outre la partie sportive et physique, Kylian Mbappé a surtout évoqué son avenir au PSG. Depuis plusieurs mois, le club travaille à prolonger son prodige qui est en fin de contrat en juin 2022. Au micro de Telefoot La Chaine, Mbappé a expliqué qu'il était en pleine réflexion et que si il signe à nouveau "C'est pour m'investir sur le long terme au PSG".

Avec ses 2 buts face à Montpellier, Kylian Mbappé reprend seul la tête du classement des buteurs de Ligue 1 avec 14 unités au compteur.