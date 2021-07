Chamois : "Si l'année prochaine, il n'y pas de nouveau stade, on ne pourra assumer tous les salaires du club"

Alors que les discussions sont au point mort et faute d'avoir pu joindre la mairie de Niort au cœur de l'été, les dirigeants des Chamois Niortais ont décidé de délivrer quelques messages à la collectivité par voie de presse. Devant les journalistes ce jeudi, Eytan et Mikaël Hanouna, respectivement président et directeur général du club, ont redit l'urgence de se mettre autour d'une table pour avancer sur le projet de nouveau stade.

Mikaël Hanouna regrette notamment le flou entretenu par Niort Agglo sur ce dossier. "Ici, il n'y a pas la culture du milieu sportif professionnel. A Pau, l'équipe est montée en Ligue 2 l'an passé, ils ont déjà un stade. A Niort, ça fait déjà dix ans qu'on est en Ligue 2, on a plus de 1.000 matches au niveau professionnel et il n'y a toujours rien qui se passe. On est considéré un peu comme un club amateur, bien que les Chamois comptent dans le cœur des Niortais".

Le directeur des Chamois craint surtout que le club ne finisse pas perdre beaucoup d'argent si la question du nouveau stade ne bouge pas. "_D'ici deux ans, peut-être dès l'an prochain, les droits télé seront calculés sur plusieurs critères et notamment en fonction des structures où évoluent les clubs. Compte-tenu des installations obsolètes, les Chamois seront pénalisés et auront moins que les bons élèves. Cela condamne de fait à court et moyen terme l'existence d'un club professionnel sur ce territoire. La question, c'est de savoir si on veut une équipe professionnelle à Niort"_.

Les dirigeants des Chamois concluent : "Il faut se mettre autour de la table et rapidement. En tant que dirigeant d'une entreprise de cent personnes, il faut qu'on soit en mesure de répondre à nos salariés sur les évolutions à court et moyen terme. Si l'année prochaine, il n'y a pas de solution pour le stade, on ne sera pas en mesure d'assumer tous les salaires, tout simplement".

Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir. Le président de la CCI des Deux-Sèvres a été l'un des premiers à commenter cette sortie médiatique.