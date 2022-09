"Signer à l'OGC Nice c'était le destin" les dernières recrues présentées

Joe Bryan, Mads Bech Sörensen et Gaëtan Laborde se sont tour à tour présentés à la presse ce vendredi. Les dernières recrues du Gym ont toutes évoquées le "projet niçois" pour justifier leur choix. Et le dossier Bamba Dieng n'est pas fermé comme l'ont confirmé Lucien Favre et Jean-Pierre Rivère.

Mads Bech Sörensen (prêté par Brentford)

L'OGC Nice est un grand club français et une bonne équipe, qui va jouer l'Europe. C'est toujours bien de sa voir qu'on peut compter sur un joueur qu'on connait, comme Kasper Schmeichel. Mais je suis surtout venu pour le projet sportif. Je suis un joueur physique mais j'aime aussi organiser le jeu, dans le vestiaire je suis calme et travailleur.

L'avis de Lucien Favre : Il nous fallait un défenseur pour remplacer Daniliuc. Jouer avec plusieurs gauchers n'est pas un problème. Il peut travailler son pied droit, comme Dante.

Joe Bryan (prêté par Fulham)

Je suis venu ici pour le projet. Je suis très excité et très enthousiaste. J'ai toujours voulu jouer à l'étranger. Le club m'avait ouvert la porte et dès que j'ai entendu parlé de ce projet j'ai foncé. Même si c'est pour une seule saison. Je suis prêt aujourd'hui à jouer. J'ai la réputation d'attaquer c'est vrai que j'aime aller de l'avant mais je peux aussi davantage

L'avis de Lucien Favre : Il peut jouer milieu gauche, il est très polyvalent. Il s'est déjà entraîné deux fois on a pu voir ses qualités offensives. C'est très intéressant.

Gaëtan Laborde (transféré de Rennes)

Pas spécialement surpris. Je ne m'attendais pas spécialement à quitter Rennes mais le projet Niçois est arrivé et le foot c'est une question d'opportunité. Je suis très heureux de retrouver Andy. On est ami en dehors et on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Je sais que le lcub me suit depuis quelques années et c'est important de savoir qu'un club vous veut. C'était le destin de signer à Nice. Je peux jouer sur un côté sans problème. Aujourd'hui je suis prêt et je peux jouer très vite dans l'équipe. Je ne me suis jamais fixé d'objectifs personnels mais j'aimerais faire aussi bien voire mieux que la saison précédente.

L'avis de Lucien Favre : On verra si on peut les associer avec Andy. Aujourd'hui tous les joueurs sont obligés de s'adapter à différents systèmes. C'est à moi de la trouver la complémentarité avec les autres joueurs. Je réfléchis.

Le dossier Bamba Dieng (OM)

Jean-Pierre Rivère : Dieng ça n'a pas pu se réaliser tel qu'on le souhaitait alors on regarde avec Marseille ce qu'on peut faire. On avait le souhait de le prendre, je ne peux pas en dire en plus.

Lucien Favre : On m'a dit que le joueur devait rediscuter avec Marseille. Je n'en sais pas plus. Oui c'est un joueur qui pourrait nous amener ses qualités.