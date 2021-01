"Signer au PSG Judo était une évidence pour moi" confie la championne d'Europe Romane Dicko dans 100% PSG

La semaine dernière, elle ajoutait une nouvelle médaille d'or à son palmarès en remportant les World Masters de Doha. Romane Dicko, judokate au PSG Judo depuis septembre 2020, n'a que 21 ans. Pourtant, la Clamartoise de naissance est déjà double championne d'Europe senior, après l'avoir déjà été deux fois lorsqu'elle était cadette, puis junior. Elle s'est confiée au micro de Pia Clemens et Eric Bastien.

Romane Dicko dans 100% PSG Copier

EXTRAITS

Sur sa signature au Paris Saint-Germain

Je revenais de blessure donc ce n'était pas forcément une période facile pour moi et c'est vrai que le club m'a tout de suite apporté beaucoup de soutien. Et c'était pour moi une évidence de signer au Paris Saint-Germain parce qu'on avait un accès au staff médical, au staff mental, etc. Et c'est vrai que d'avoir tout ça autour du sport amateur qu'est le judo, c'est un vrai plus pour nous. Donc ça m'est apparu comme une évidence de signer au Paris Saint-Germain Judo.

Sur son nouveau statut de favorite

C'est vrai que ce n'est pas forcément facile parce qu'au fur et à mesure des compétitions, je vois que les filles m'attendent. (...) Mais c'est un statut à savoir gérer. C'est la compétition, tout simplement. Plus on gagne, plus on est attendue. (...) Et avec mes entraîneurs de Paris et mon coach mental, j'arrive assez bien à gérer.

Sur le coaching mental

On apprend beaucoup sur soi. Après deux saisons de blessures, ce n'est pas facile de se remotiver, de se dire que les Jeux arrivent. Il faut revenir sur les tapis, et à son plus haut niveau. A force de préparation mentale et d'exercices, on arrive à être en accord avec soi-même, à se motiver, et à se dire que c'est possible de revenir, tout simplement.

Sur sa transformation physique