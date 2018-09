Le Havre, France

De la Ligue 2 à la CFA2, Simon Pontdemé a tout connu depuis le lancement de sa carrière pro en 2006. Formé à Niort où il a effectué ses débuts, le portier a même porté le maillot de l'équipe de France, chez les U-18 puis les U-19. Gardien remplaçant au HAC entre 2013 et 2014, en Ligue 2, il a ensuite traversé une petite période de chômage, avant de rebondir au Mans puis à Chambly, et de revenir sur le devant de la scène. Elu meilleur gardien de but de National avec le club de l'Oise (2016-2017), le niortais a attiré le regard de plusieurs formations, et bien failli effectué son retour dans le club normand, l'hiver dernier.

Entretien, avec Bertrand Queneutte