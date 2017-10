Sm Caen : Ivan Santini opérationnel à Monaco, Vincent Bessat absent trois matchs

Pour le déplacement à Monaco, le Stade Malherbe de Caen récupère son meilleur buteur Ivan Santini (3 buts), absent lors de la rencontre face à Angers. L'autre bonne nouvelle concerne la poursuite du retour progressif de Jeff Louis. Vincent Bessat sera en revanche absent trois matchs.

Le Stade Malherbe de Caen devrait pouvoir compter sur Ivan Santini pour son déplacement ce samedi (17h) à Monaco lors de la 10e journée de Ligue 1.

Il manquait 24h pour qu'il joue face à Angers, explique Patrice Garande. Il faut que le joueur assimile de jouer avec la douleur. Il sera gêné pendant trois-quatre semaines. On le ménage sur on pied droit mais on peut dire qu'il est apte. Il avait eu la même blessure pendant deux mois."

Il faut que le joueur assimile de jouer avec la douleur. Il sera gêné pendant trois-quatre semaines.

En revanche l'entraîneur caennais devra se passer de Vincent Bessat, victime d'une surcharge au mollet. Le milieu de terrain polyvalent manquera les trois prochains matchs (Monaco, Lorient et Troyes).

Jeff Louis a participé à la séance des attaquants ce jeudi © Radio France - Olivier Duc

Absents depuis de long mois des terrains de Ligue 1 (dernière apparition contre... Monaco (0-3) il y a 7 mois), Jeff Louis, après avoir repris le footing, a participé aux séances d'entraînements des attaquants ce jeudi.

Participer à cette séance a eu un effet libérateur pour Jeff Louis.

L'international haïtien n'est pas encore prêt à jouer et le chemin de sa convalescence est encore long explique cependant le coach caennais. "Participer à cette séance a eu un effet libérateur pour lui, note Patrice Garande. Cela fait tellement longtemps qu'il n'a pas touché le ballon ni joué avec ses équipiers. Cette séance de ce matin (jeudi) ne veut pas dire qu'il va rejouer immédiatement."