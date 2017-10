Coupe de la Ligue : Patrice Garande, l’entraîneur de Caen, considère Lorient "comme une équipe de Ligue 1"

Le Stade Malherbe de Caen débute ce soir la Coupe de la Ligue par un 16e de finale à Lorient (Ligue 2). Les footballeurs caennais restent sur deux défaites en Ligue 1 et sur deux éliminations d'entrée ces deux dernières saisons.

Le SM Caen joue ce mardi soir en Bretagne le 43e match de son histoire en Coupe de la Ligue. La compétition ne leur a jamais beaucoup souri si ce n'est une finale perdue en 2005.

Depuis son retour en Ligue 1, le SM Caen n'a franchi qu'une seule fois un tour (Clermont 4-3 après prolongation en 2014) même s'il compte dans ses rangs des joueurs qui ont remporté l'épreuve (Vercoutre avec Strasbourg en 2005 contre... Caen, Ismaël Diomandé avec St Etienne en 2013) ou joué la finale (En 2012 et 2014 pour Mouhamadou Dabo avec Lyon, Julien Féret en 2013 avec Rennes).

Le SM Caen fâché sportivement avec la Coupe de la Ligue

La saison passée, les deux équipes s'étaient battues pour éviter la place de barragiste. La défaite caennaise au Moustoir à 7 journées de la fin (0-1) avait failli coûter cher aux Normands mais Lorient avait perdu bien plus lourd dans l'égalisation de Ronny Rodelin dans les arrêts de jeu au Parc des Princes contre le PSG (1-1).

Les deux clubs se sont depuis retrouvés en match de préparation l'été dernier. Le SM Caen avait signé à St Lô une victoire (2-1) qui aujourd'hui a peu de signification. "J'ai plus regardé et je porte plus d'intérêt au très bon début de saison du SM Caen que ce match amical a expliqué lundi soir dans Allo Malherbe Mickaël Landreau, l'entraîneur des Merlus.

Yoël Armougom pour la première fois dans le groupe

Si Mickaël Landreau affirmait ne pas vouloir chambouler son équipe pour la Coupe ("C'est toujours intéressant de jouer les Coupes, cela permet de faire de petites rotations mais je n'aime pas trop les très très grandes rotations."), l'entraîneur caennais Patrice Garande devrait offrir sa première titularisation au jeune Yoël Armougom et effectuer des modifications imposées par les blessures (Genevois, Bessat et Mbengue) et le besoin de faire souffler des cadres (Santini, Féret voire Rodelin).

Caen est en général une équipe bien organisée, qui concède peu de buts.

Avant la rencontre, les deux coachs ont encensé l'équipe adverse. "Je considère que cette équipe de Lorient est une équipe de Ligue 1", estime Patrice Garande. "On prend ça comme du bonus, lui réplique Mickaël Landreau, une opportunité de jouer un club de Ligue 1 qui fait un bon début de saison. On sait que ce sera un match difficile parce que Caen est en général une équipe bien organisée, qui concède peu de buts."