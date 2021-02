Face à Niort, le SM Caen veut de la maîtrise et une meilleure finition

Soixante-douze heures après son match de Coupe de France face au PSG (0-1), le SM Caen remet le bleu de chauffe en Ligue 2 pour affronter un adversaire, Niort, qui compte autant de points que lui.

"Il faut très vite revenir à notre championnat et à ses spécificités, énonce Pascal Dupraz. Il faut redoubler de vigilance et être encore plus pertinent. On aura plus le ballon que contre le PSG. Il faut être bon dans la maîtrise et bon dans la finition."

Le phénomène Lepenant

"Pour moi c'est la qualité du joueur qui est le critère, ce n'est pas la jeunesse. Si tu es nul à chier, tu as beau être joueur tu ne vas pas jouer (rire).

Honnêtement pour l'avoir tous les jours, je me rendais compte qu'il a quelque chose de particulier mais je ne pensais pas à ce niveau-là tout de suite.

Il a l'analyse rapide de la situation. Il a une bonne réalisation technique et puis il a couru 12,8 km lors du dernier match. Il a - je crois - le record des courses à haute intensité.

C'est celui aussi qui récupère le plus de ballons défensivement lors du dernier match. C'est quand même un match de référence contre le PSG."

Le chiffre : 7

Le SM Caen reste sur sept matchs sans victoire à domicile. La dernière victoire coïncide avec le premier match joué à huis-clos à d'Ornano, face à Nancy (1-1).

Depuis, les footballeurs caennais ont dû se contenter de cinq nuls et de deux défaites devant les travées vides. Ils n'ont engrangé que 5 pts sur les 21 derniers mis en jeu au Stade d'Ornano.

Retours de Deminguet, Nsona et Armougom, Pi forfait

Le milieu de terrain Jessy Deminguet a purgé son match de suspension. L'attaquant Kelian Nsona et le défenseur Yoël Armougom ont repris avec le groupe.

Ce n'est pas le cas de l'attaquant Benjamin Jeannot ni des défenseurs Prince Oniangué et Jonathan Rivierez.

Le gardien Garissone Innocent a repris la réathlétisation. "Je n'ai pas les tenants et aboutissants, avance prudemment Pascal Dupraz. Je sais seulement qu'il a repris. C'est donc positif mais je ne veux pas m'avancer." Rémy Riou est en soin post-opératoire.

Le milieu de terrain Jessy Pi est également forfait en raison d'une inflammation au pied.

Groupe du SM Caen à choisir parmi : Sullivan Pean, Yannis Clementia - Hugo Vandermersch, Anthony Weber, Steeve Yago, Aloys Fouda, Jason Ngouabi, Adama Mbengue, Yoël Armougom - Alexis Beka Beka, Jessy Deminguet, Anthony Gonçalves, Yoann Court, Aliou Traoré, Loup Hervieu, Zeidane Inoussa, Johann Lepenant - Kelian Nsona, Caleb Zady Séry, Alexandre Mendy, Nicholas Gioacchini, Yacine Bammou.