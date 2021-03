Ligue 2. Dupraz : "Le SM Caen va à Châteauroux pour confirmer son rang"

Défait lors de ses trois derniers matchs, en chute libre au classement, le SM Caen se déplace ce samedi chez la lanterne rouge, Châteauroux, pour le compte de la 30ème journée de Ligue 2. Pour cette rencontre capitale, Pascal Dupraz a mis de côté Traoré et Yago, et sera privé de Court, malade.

A neuf match de la fin de la saison, le Stade Malherbe Caen pointe à une triste et dangereuse 14ème de Ligue 2, avec seulement six points d'avance sur Pau, barragiste, et dix sur Chambly, avant-dernier et quinze sur le dernier, Châteauroux.

C'est justement chez la lanterne rouge, dans le Berry que se rend l'équipe normande ce weekend, pour le compte de la 30ème journée de championnat. L'adversaire, revigoré par la reprise du club par un investisseur saoudien et l'arrivée de Marco Simone, vient de stopper sa série de défaite en obtenant le nul à Sochaux (0-0).

Le maintien, objectif "clairement avoué"

Depuis le début de la saison, les dirigeants du SM Caen s'étaient bien gardé de dévoiler un challenge, un but précis pour cette "saison de transition". Compte tenu de la mauvaise tournure prise par la saison, cette période est désormais révolue. "_Nous devons avancer match après match et nous dire que l_'on a cette fois-ci un objectif clairement avoué, qui tombe sous le sens, concède Pascal Dupraz. L'entraîneur malherbiste de poursuivre que les craintes concernant le maintien pourraient aussi bien se "dissiper très tôt".

Cet objectif de maintien doit être l'affaire de tous au sein du groupe. "L'équipe ne doit pas se reposer sur les cadres, exhorte Dupraz. Les 18 joueurs ont la teneur de la mission qui leur a été confié. Chacun sait ce qu'il doit faire, avec des rôles bien définis pour ce qui débutent, et ceux qui finissent". Si l'on ne connait pas encore l'identité des joueurs se trouvant dans ces deux catégories, on sait déjà que plusieurs éléments ne feront pas le voyage dans l'Indre.

S'affirmer et confirmer son rang

Caen se rend à Châteauroux pour "pour confirmer un rang", celui d'un club qui vaut bien mieux que la place qu'il occupe actuellement au classement (14ème). Pour autant, avec seulement deux succès sur les 18 derniers matchs, le SMC est loin des standards auxquels il veut prétendre. "Il y aura un premier élément de réponse à la fin du match. Nous avons notre sort entre nos pieds, nos mains et nos têtes, tempère Pascal Dupraz.

Lundi, au sortir de la défaite à d'Ornano dans le derby face au Havre, le président Olivier Pickeu a pris la parole dans le rond central. Pour rassurer des joueurs "trop abattus par rapport à l'importance de l'enjeu de ce seul match", mais aussi pour mettre en garde ceux qui ne montreraient pas le bon état d'esprit, qui ne placeraient pas l'équipe avant leurs intérêts personnels.

Court malade, Yago et Traoré écartés

Lundi, Alexis Beka Beka et Kelian NSona n'avaient pas été convoqués, écartés pour des problèmes d'implications, de comportement. Pour ce déplacement chez la lanterne rouge, ils réintègrent le groupe. Deux joueurs font le chemin inverse.

Steve Yago et Aliou Traoré. "Je juge des performances et aussi des attitudes", justifie leur coach. Face au HAC, le jeune joueur prêté par Manchester United avait balancé son maillot après son remplacement. Nul doute que ce n'est pas de ce genre mentalité que le groupe a besoin en ce moment.

Le groupe avec MBala

Un nouveau jeune du centre de formation a fait son apparition avec le groupe ces derniers jours, et il devrait être du déplacement dans le Berry. Il s'agit du jeune Kévin Mbala. A 20 ans, cet attaquant au gabarit imposant (1,90 m) pourrait se retrouver convoqué pour la première fois avec les professionnels.

Le groupe probable : Rémy Riou, Sullivan Péan – Yoël Armougom, Alexis Beka Beka, Aloys Fouda, Prince Oniangué, Jonathan Rivierez, Anthony Weber – Jessy Deminguet, Anthony Gonçalves, Johann Lepenant, , Jessy Pi – Nicholas Gioacchini, Benjamin Jeannot, Kévin Mbala, Alexandre Mendy, Kélian Nsona, et Caleb Zady Sery

Absents : Bammou, Vandermersch (blessés), Court (malade), Shamal (reprise) Yago, Traoré, Innocent, Mbengue, Toufiqui (choix de l'entraîneur)

Dupraz exclut toute démission

Interrogé quant à sa décision si la série négative caennaise devait se poursuivre, l'entraîneur savoyard a balayé d'emblée une éventuelle démission si les résultats venaient à ne pas s'améliorer. "Loin de moi l'idée de me retirer. Je n'ai tremblé que deux fois dans ma vie, un infarctus à 38 ans, et une syncope à 56 ans. Et ça n'a jamais été à cause du football".

Rémy Riou, gardien du SM Caen : "C'est sûr qu'on aspirait à autre chose que de se battre pour le maintien, maintenant il va falloir retrouver l'état d'esprit du début de saison pour enchaîner des victoires et être un peu plus sereins. On demeure dans une situation plus confortable que nos deux prochains adversaires, il faut garder cette sérénité pour retrouver la victoire et bien finir la saison. Nous devons prendre conscience qu'on a les capacité de faire bcp mieux mais il faut que ça se voit lors des 90 minutes d'un match officiel. Quand on est solide, on est difficile à bouger, mais dès qu'on prend un but, on perd le fil du match. Il faut retrouver notre solidité pour avoir de la sérénité sur cette fin de saison.

Le rendez-vous : Châteauroux - Caen

Suivez en direct et en intégralité sur France Bleu le match de la 30ème journée de Ligue 2 entre la Berrichonne de Châteauroux et le Stade Malherbe Caen. Rendez-vous samedi 20 mars, à partir de 19h30 avec Olivier Duc et Boris Letondeur en direct du stade Gaston Petit.