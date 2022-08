SM Caen - Benoît Pickeu : "On a rendu au niveau physique une copie à Nîmes plutôt satisfaisante"

France Bleu : La saison a repris à Nîmes avec une grosse satisfaction. L'infirmerie est vide. Tout le monde va bien.

Benoît Pickeu : Oui, c'est vrai que c'est une satisfaction de démarrer cette saison avec l'effectif au complet, sans bobos. C'est no problème pour le coach. On est content avec le staff médical quand on peut présenter un effectif comme ça au complet.

France Bleu : Qu'est ce qui fait la différence par rapport à l'année dernière à votre arrivée?

Benoît Pickeu : On a démarré avec 95 % de notre groupe dès le début de la préparation et c'est une énorme différence par rapport à la saison dernière.

La difficulté l'année dernière, c'est qu'on a vraiment commencé avec 50 % de notre groupe. Beaucoup de joueurs étaient issus de la formation et n'étaient pas encore prêts à intégrer le groupe pro et d'ailleurs ils n'ont pas forcément intégré le groupe pro. Ils se sont préparés avec nous.

Et au final, des joueurs sont arrivés comme Ali (Abdi) comme Ibra Cissé, comme Franklin (Wadja), comme Nuno (Da Costa) - qui était même arrivé blessé. Ils ont eu des préparations écourtées, ils n'ont pas pas eu tout le cheminement progressif qu'on a pu avoir cette année.

France Bleu : Comment sont sortis vos joueurs de ce premier match de Nîmes?

Benoît Pickeu : Content d'avoir gagné et surtout de prendre trois points comme ça à l'extérieur dans les dernières minutes. C'est toujours une satisfaction de finir le match fort et d'aller gratter les trois points dans les arrêts de jeu. C'était top. Je pense qu'ils étaient très, très contents par rapport à ça.

France Bleu : Cela veut dire qu'ils ont la forme physique pour aller chercher la victoire avec l'aide des entrants. On a vu aussi des joueurs tirer un peu la langue en raison du climat et les conditions de jeu qu'on a eu sur ce genre de match?

Benoït Pickeu : Je trouve qu'au niveau physique, on a rendu une copie qui était plutôt satisfaisante. Après, c'est vrai qu'on a joué sous 34 degrés, avec une pelouse qui ne pouvait pas être arrosée, donc ça pèse encore plus dans les jambes. Mais je suis satisfait pour un premier match de la prestation physique des joueurs.

France Bleu : Ce n'est pas le match le plus facile quant on sort d'une préparation foncière pour préparer toute la saison?

Benoït Pickeu : Oui, forcément. A priori, ce n'est pas sur le premier match qu'on va être le plus en forme puisqu'on a encore des paliers à franchir. On le voit sur les statistiques, même si c'était très intéressant dans l'intensité, on n'y est pas encore tout à fait pour le volume. Mais on a fait beaucoup de matches de préparation et c'était aussi pour s'approcher au plus près - même dès ce premier match - de notre forme optimale

On est entre 111 et 112 kilomètres parcourus pour l'équipe. Nos standards se situent plus autour de 115 km. On n'en est donc pas très loin. Par contre, au niveau de l'intensité, on a fait collectivement 160 sprints et ça, ça correspond à notre moyenne acceptable.

Si on veut être un peu tatillon, il nous manque trois ou quatre kilomètres. Bon, je ne suis pas inquiet, je pense que ça va monter progressivement. Par contre, ce qui est important c'est que toutes les actions décisives se font sur les transitions et l'intensité. Et dans ce rayon là, on y était déjà. On est capable de faire mieux, mais on est déjà dans notre moyenne et ça, c'est intéressant. Si on peut conserver ça, c'est intéressant.

France Bleu : Cette préparation et ce début de saison sont un peu particulier avec ces fortes chaleurs. Quelles sont les incidences sur la préparation? Est ce que ça se ressent d'un point de vue statique, d'un point de vue physique?

Benoït Pickeu : Je vais dire entre guillemet qu'on a eu la chance d'avoir déjà eu un épisode précédent de canicule. Donc les corps sont déjà adaptés. Les adaptations durent une quinzaine de jours en fonction des gens et des joueurs. Donc on n'a pas trop souffert de la chaleur sur Nîmes. On est parfois obligé d'écourter les séances. On est très vigilant sur la pédagogie, notamment sur l'hydratation, sur l'alimentation et le sommeil. La chaleur, ce n'est pas seulement l'hydratation. On sait très bien que, quand, quand il fait très chaud, on dort un peu moins bien aussi et ça peut avoir des répercussions. Donc on est attentif à ça.

France Bleu : Sur un match comme celui de Nîmes, on se réhydrate beaucoup, on perd du poids?

Benoît Pickeu : Oui, on perd beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il y a des pauses fraîcheur mais ce n'est pas sur l'instant T, il faut anticiper. Le corps est composé essentiellement d'eau, il faut absolument les hydrater en amont, pendant et après. On a essayé aussi de mettre des grandes poubelles d'eau pour qu'ils puissent se mettre de l'eau sur le corps et que ça fasse le jeu de la transpiration et abaisser la température corporelle. Mais bon, encore une fois, des adaptations ont eu lieu puisqu'on a eu cet épisode de canicule. Le corps s'est donc adapté. Ce sont les premières chaleurs qui sont difficiles, c'est là où il faut être le plus vigilant. Là, on va attaquer une nouvelle vague de chaleur, mais on est plus ou moins encore adapté. C'est à nous de faire attention plus au quotidien, sur ce que font les joueurs en dehors au niveau de la préparation invisible.

La perte de poids et l'hydratation sont très variables. Certains joueurs vont avoir des difficultés à boire pendant l'effort. Ça va les perturber pendant l'effort. Donc le plus important pour ces joueurs-là, c'est de pouvoir anticiper et d'avoir bien pré-hydraté le corps. Ça peut être très variable. Le joueur peut perdre un kilos, deux kilos, trois kilos. Ça dépend de la chaleur, ça dépend de la transpiration du joueur. Ça dépend d'un tas de choses très individuelles.

France Bleu : Comment avez-vous vécu la saison dernière ou il y a eu beaucoup de blessés? Est ce que vous n'avez pas craint les reproche du grand public et qu'il se dise "s'il y a des blessés, c'est peut-être en raison de la préparation physique?"

Benoît Pickeu : Je ne me suis pas posé la question dans ce sens là. Il y avait des raisons. On les a un petit peu évoquées en début d'entretien. On fait toujours en sorte qu'il y ait le moins de blessés possible. Malheureusement, on a déjà commencé la saison avec des blessés sans avoir démarré quoi que ce soit. On avait déjà des blessés ou des retours de blessés. Je pense à Hugo Vandermersch, Yohan Court avait fini la saison précédente sur une jambe. Et on savait très bien, même avant de commencer la préparation, que ça serait compliqué pour Yohann de faire la saison. Et effectivement, il a fallu qu'il se fasse opérer très rapidement. Nuno (Da Costa) est arrivé blessé. Il y a des raisons simples et identifiables. Ce n'est pas toujours le cas donc on ne s'est pas mis Martel en tête.

France Bleu : Qu'est ce qu'un saison réussie pour un préparateur physique? Quelle est la satisfaction d'une saison par rapport à votre travail?

Benoît Pickeu : Je ne me situe pas ailleurs dans mes objectifs que dans ceux de l'ensemble du staff ou des joueurs. Réussir une bonne saison, c'est atteindre nos objectifs. Je fais partie d'un staff, de ce groupe. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. La réussite, c'est au travers des objectifs qu'on s'est fixés tous collectivement. Donc une bonne saison, c'est réussir nos objectifs.