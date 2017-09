SM Caen : "On a récupéré pratiquement tout le monde" se réjouit Patrice Garande

Le SM Caen se déplace samedi soir à Rennes lors de la 8e journée de Ligue 1. Pour ce dernier rendez-vous avant la trêve, l'entraîneur normand récupère ses milieux Stef Peeters et Youssef Aït Bennasser et pourra compter sur Romain Genevois en charnière centrale.

"On a récupéré pratiquement tout le monde" s'est réjoui le coach caennais Patrice Garande lors de la conférence de presse d'avant-match ce jeudi.

Youssef aït Bennasser avait dû déclarer forfait la veille du match face à Amiens la semaine passée. Contrairement à son entraîneur, il était confiant pour son mollet à la sortie du Stade d''Ornano samedi soir. Il a eu raison. Le milieu de terrain, une des recrues clé dans l'axe du jeu caennais, pourra tenir sa place à Rennes.

Peeters, Genevois et Aït Bennasser opérationnels

Même chose pour la charnière centrale caennaise qui souffre déjà de l'absence jusqu'à la mi-novembre d'Alexander Djiku. Touché au genou dans un contact dans les airs samedi dernier, Romain Genevois a pu reprendre l'entraînement dès mercredi ainsi que Stef Peeters. Le milieu de terrain belge n'a plus joué depuis la venue de Dijon (2-1).

Le milieu offensif Christian Kouakou en revanche devrait faire son retour la semaine prochain lors du match amical programmé la semaine prochaine à dives face à Quevilly Rouen Métropole (Vendredi 6 octobre à 18h30).

Le bout du tunnel pour Jeff Louis?

L'autre bonne nouvelle concerne un blessé de (très) longue date. Le malheureux Jeff Louis a repris la course et fera un point avec ses kinés le 28 octobre prochain. L'international Haïtien n'a plus joué en Ligue 1 depuis le 19 mars dernier.