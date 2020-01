Ligue 2 - Le SM Caen face au défi de l'AC Ajaccio

Le SM Caen reçoit l'AC Ajaccio ce vendredi à 20h lors de la 21eme journée de Ligue 2. Après deux défaites de rang (à Lorient et à Montpellier), les footballeurs caennais joueront leur premier match de l'année 2020 à domicile face à l'une des meilleures équipes de la phase aller.

Battu à Lorient (1-2) en championnat puis à Montpellier (0-5), le SM Caen accueille l'AC Ajaccio lors de la 21eme journée de Ligue 2 ce vendredi.

C'est la première fois depuis l'arrivée de Pascal Dupraz sur le banc caennais que le club normand concède deux défaites de rang sans pour autant rogner sa confiance.

"Il faut continuer à travailler, estime Pascal Dupraz mais de toute façon cette mission-là je la connaissais. Ma mission est compliquée mais j'ai toujours les mêmes ambitions même - et y compris - si la tâche s'avère compliquée."

Pascal Dupraz impatient de voir la fin du Mercato

"J'attends que cela se termine le plus vite possible. On spécule, j'entends que celui-ci part, celui-ci ne part pas. Celui-ci est plein d'offres, celui-ci n'en n'a pas. vivement que cela se termine. Je saurai sur qui compter."

Des corses solides à l'extérieur

l'AC Ajaccio a pris 20 de ses 39 pts en déplacement soit quasiment autant que le SM Caen sur l'ensemble des 20 premières journées (21). Seuls Auxerre (3-1) et Troyes (2-1) ont fait chuter les footballeurs de l'ACA hors de la Corse en championnat.

Jordan Tell patientera

Sur les conseils du staff médical, Jordan Tell n'avait pas été pris la semaine passée à Montpellier. Il sera à nouveau indisponible face à Ajaccio en raison d'adhérences (sic) qui nécessitent sa mise au repos.

Le Groupe caennais :

Anthony Weber et Anthony Gonçalves font leur retour après avoir été suspendu pour l'un et insuffisamment remis pour l'autre.

Hugo Vandermersch et Jessy Pi sont suspendus et Caleb Zady Séry n'est pas totalement remis. Côté gardien, Erwin Zélazny est remplacé par Thomas Callens.

Rémy Riou, Thomas Callens - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Steeve Yago, Adama Mbengue, Anthony Weber - Alexis Beka Beka, Jessy Deminguet, Jan Repas, Godson Kyeremeh, anthony Gonçalves, Prince Oniangué - Herman Moussaki, Benjamin Jeannot, Malik Tchokounté, Nicholas Gioacchini et Kelian Nsona.

SM Caen - AC Ajaccio à suivre en direct ce vendredi sur France Bleu