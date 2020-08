SM Caen : Pascal Dupraz veut de l'enthousiasme de la part de ses joueurs face à Ajaccio

Après avoir ouvert le compteur point sur le terrain de Clermont-Foot, le SM Caen va chercher à obtenir son premier succès pour ses retrouvailles en compétition avec le Stade d'Ornano. Il faudra pour cela dominer l'AC Ajaccio en ouverture de la deuxième journée de Ligue 2.

Le premier match de la saison à domicile

"Cela fait beaucoup de bien, se réjouit l'entraîneur caennais Pascal Dupraz. On joue à guichet fermé demain, ce n'est pas neutre en Ligue 2. Il y a 5000 places proposées et elles sont immédiatement englouties. Cela veut dire que les gens et nos supporters ont envie de revenir au Stade et ça tombe bien parce que nous manifestons beaucoup d'envie.

J'espère que malgré l'opposition demain on va confirmer ces impressions de la semaine

Ce que j'attends de ce mélange entre anciens et jeunes joueurs, c'est de l'enthousiasme. Il doit être le mot d'ordre d'une équipe de football professionnelle. Il n'y a pas de raison que je ne vois pas notre équipe mordre dans le ballon."

La reprise du SM Caen

"Cela ne change rien pour moi. Ce qui m'importe, explique Pascal Dupraz, c'est de travailler dans un climat serein. après, il faut qu'on soit clair avec moi. J'espère qu'on va l'être.

Si on me dit que cela s'arrête dans un mois... pouvu qu'on me dise les choses. Si cela s'arrête dans huit mois, qu'on me le dise. J'aime pas trop les coups tordus. J'aime les rapports francs, sains.

On a le droit de ne pas m'aimer et d'avoir des pensées divergentes aux miennes bien évidemment. De toute façon, ce qui fait avancer un club, c'est d'être aligné. Que tout le monde ait envie de travailler les uns avec les autres.

Malherbe, c'et un club de référence. Aujourd'hui il est dans un temps faible parce qu'il est en Ligue 2. Et le Stade Malherbe retrouvera la Ligue 1, c'est sûr. C'est pour cela que cela me rend enthousiaste. J'espère que ce sera avec moi parce que je suis aussi ambitieux. Je ne suis pas venu en tout cas ici pour être treizième de Ligue 2. Ça, c'est sûr."

Aliou Traoré titularisé?

Après les 20 minutes disputées à Clermont, Pascal Dupraz n'a pas exclu cette option pour sa recrue prêtée par Manchester United.

"Il n'avait pas de matchs depuis six mois. Il se compte bien avec nous. Il a des qualités intéressantes. Il peut jouer à plusieurs postes. Il amène du dynamisme, il sourit, il a envie et il est content d'être avec nous. A partir de là ce sont de bons ingrédients pour le voir compétitif très vite. Il postule pour le match de samedi face à Ajaccio. Pour que j'arrête de dire qu'il manque de temps de jeu, la meilleure façon de faire c'est de lui en donner."

Le groupe : Caleb Zady-Séry sur le retour

"Pour Alexis Beka Beka (sorti sur blessure à Clermont), c'est moins grave que prévu, relève Pascal Dupraz mais l'indisponibilité est estimée entre 4 et 5 semaines. Il a une déchirure ischio.

La deuxième mauvaise nouvelle, c'est Jessy Pi. Cela fait quelques temps qu'il a un souci sur un quadriceps. On a préféré l'arrêter pour qu'il se soigne et puisse être opérationnel après la trêve.

Au rayon des bonnes nouvelles, on va bientôt retrouver notre dribbleur virevoltant, Caleb (Zady-Séry). Il reprendra l'entraînement avec le groupe lundi. C'est l'occasion pour moi de saluer le travail du staff médical, les kinés, masseurs.. qui font un très bon travail et permettent aux joueurs de récupérer en temps et en heure."

SM Caen - AC Ajaccio en direct sur France Bleu Normandie

Rendez-vous dès 14h pour l'avant-match avant le coup d'envoi de la rencontre à 15 et le débrief de la rencontre en direct de la salle de presse.