Ligue 2 : cinq raisons d'espérer une victoire du SM Caen face à l'AC Ajaccio

Le SM Caen n'a pas la faveur des pronostics au moment d'affronter l'AC Ajaccio ce lundi. Si les Caennais ont des faiblesses récurrentes (défense) et des statistiques défavorables (une victoire sur les dix dernières journées), les arguments ne manquent pas non plus pour espérer une victoire normande

Ce lundi, L'AC Ajaccio peut reprendre seul la tête de la Ligue 2 s'il s'impose sur le terrain du SM Caen lors de la 22e journée de Ligue 2. Mais si les Corses ont les statistiques pour eux, les arguments existent aussi en faveur des Malherbistes. En voici cinq sélectionnés avec parfois une bonne dose d'optimisme.

Le SM Caen aime bien les défis

Alors oui le bilan face à l'actuel Top 6 est déficitaire (5 pts sur 21) mais les footballeurs caennais ont été les premiers à faire chuter le leader Toulouse chez lui (2-3).

Et par trois fois, les candidats au Top 5 ne se sont sortis du mauvais pas normand (Le Havre (2-2), AJ Auxerre (2-2) et Sochaux (3-2) qu'en remerciant les largesses défensives malherbistes.

Une victoire ce lundi soir face à l'AJA et le bilan caennais face au Top 6 serait déjà quasiment aussi bon que sur l'ensemble de la saison passée (9 pts sur 36 mis en jeu)

L'attaque du SM Caen est en forme

Le Stade Malherbe a inscrit au moins deux buts en moyenne sur les quatre dernières rencontres. Seul le Paris FC a réussi à faire aussi bien en Ligue 2. Soyons honnête, les buts caennais rapportent moins de pts (5) que ceux du Paris FC (10) mais sur les quatorze matchs où Caen a inscrit au moins un but, il n'a perdu "que" quatre fois dont trois fois à la maison.

C'est un signe que le SM Caen va mieux et n'a rien lâché malgré l'hécatombe qui sévit dans l'effectif des Rouge et Bleu depuis le début de la saison.

Les vents ne peuvent pas toujours être contraires...

Blessures et absences en cascade (10 joueurs indisponibles face à Sochaux), trajet rocambolesque, scénario du match ... Cette saison rien n'a été épargné à un Stéphane Moulin qui dit n'avoir jamais connu cela de toute sa carrière. Mais ces épreuves peuvent tout aussi bien souder un groupe à condition que la roue commence à tourner dans le bon sens.

"J'ai dit aux joueurs qu'après tout ce qui nous est arrivé, on doit être blindé. On doit être blindé, insiste le coach caennais. Cela doit nous rendre plus fort (...) On ne peut pas être noir comme cela toute la saison. Ce n'est pas possible. Ou alors si on est noir comme ça toute la saison, évidemment cela risque de mal se terminer. Mais je ne veux pas y croire. Il n'y a pas de raisons rationnelles qui peuvent expliquer ce qui nous arrive."

Les nombreux retours attendus ce lundi soir (Mendy, Traoré, Lepenant, Diani et Court) laissent entrevoir une sortie du tunnel. Enfin?

Toute série a une fin

Avec seulement huit buts encaissés, l'AC Ajaccio présente un mur à ses adversaires. Une formation "qui punit l'adversaire de manière très froide sur les situations qu'elle se procure."

Cela fait 575 minutes que les Ajacciens n'ont plus encaissé le moindre but. Cette série s'étire depuis le but inscrit par le palois Victor Lobry.

Soyons positif, plus une série est longue et plus elle a de chance de s'arrêter. Or, sur les six équipes qui ont réussi à marquer un but aux hommes d'Olivier Pantaloni, trois l'ont emporté (Bastia, Quevilly et Pau) et deux ont inscrit un point (Toulouse et Guingamp). Seul Amiens a été battu. Scorer en premier face à l'ACA apporte une forte chance de remporter au moins un point. Au moins statistiquement.

Le Public Caennais toujours présent

Présents dans les parcages à l'extérieur et en nombre à domicile (Près de 9800 spectateurs de moyenne par match), les supporters caennais n'ont pas abandonné leur équipe même si le Kop avait laissé poindre son impatience lors du match face au Paris FC.

"Je pense que les joueurs ont besoin qu'on les soutienne explique Stéphane Moulin parce que perdre trois à deux à Sochaux en ayant perdu deux à zéro, soit on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et si on regarde toujours le verre à moitié vide, on va finir par attirer d'autres soucis. Je pense que l'on n'en a pas besoin. Le groupe a vraiment besoin de soutien. Il faut les aider et les encourager. Ce n'est pas le moment de leur taper dessus parce que cela ne fera pas avancer les choses (...) Il faut qu'on sente les bonnes énergies autour de nous pour qu'on arrive à surpasser, à dépasser tous les problèmes que l'on peut rencontrer et vivre."