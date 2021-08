Ajaccio, deuxième étape de la semaine chargée des footballeurs caennais

Le SM Caen remet son calendrier à jour en se déplaçant à Ajaccio ce mercredi en match en retard de la 4e journée de Ligue 2.

Reportée en raison de nombreux cas de covid dans l'effectif corse, la rencontre s'intercale entre la victoire contre Nancy (1-0) et un nouveau déplacement ce samedi à Nîmes.

Un SM Caen gonflé moralement mais sur un fil physiquement

Si la victoire contre Nancy permet de se rendre en Corse avec un matelas de points (9) et des promesses dans le jeu, le club de foot normand doit toujours composer avec un effectif touché en ce début de saison par les pépins physiques.

Dans une semaine à trois matchs et avec de nombreux retours de blessures, Stéphane Moulin doit veiller à ne pas sur-utiliser ses titulaires. Et ce début de semaine a été totalement axé sur la récupération.

"Les retours de blessures vont bien, explique le coach caennais. La question qu'on doit se poser en ce qui les concerne et en ce qui concerne les deux joueurs qui n'avaient pas joué depuis longtemps - Franklin Wadja et Ali Abdi - c'est de savoir si ces garçons doivent enchaîner directement ce mercredi ou s'il faudra leur laisser un peu plus de temps pour qu'ils puissent enchaîner sept jours après sachant qu'on ne peut pas faire prendre de risques à tout le monde.

Et aujourd'hui je considère qu'il faut éviter de prendre le risque d'autres pépins, que ce soit pour les retours de blessures ou pour les joueurs qui ont peu joué depuis quelques temps."

Stéphane Moulin pourrait donc donner du temps de jeu à des joueurs qui jusqu'ici ont dû se contenter de rentrées en jeu (Benjamin Jeannot ou encore Brahim Traoré).

L'adversaire : invaincu mais privé de matchs

La saison passée, l'AC Ajaccio avait débuté par trois défaites de rang et pris seulement quatre pts sur les sept premières journées.

Le scénario est tout autre cette saison. Et s'il n'ont pu jouer que trois rencontres, les hommes d'Olivier Pantaloni n'ont pas perdu une seule fois face à des équipes à fort pedigree (Toulouse, Amiens et Auxerre).

Si tous les joueurs ont été testé négatifs au covid en début de semaine, reste à connaître leur état de forme après dix-huit jours de trêve forcée. Clément Vidal, Bévic Moussiti-Oko et Vincent Marchetti sont d'ors et déjà forfaits.

Les absents à Caen,

Sorti sur blessure (ischio) face à Nancy (1-0), Ilyes Najim sort du groupe et sera également absent face à Nîmes. Le milieu offensif rejoint Yoann Court, Andréas Hountondji, Hugo Vandermersch et Kelian Nsona à l'infirmerie. A noter que Yoann Court a repris la course à pied.

Zeidane Inoussa continue de purger ses trois matchs de suspension après son rouge pris face à Sochaux (1-2).

Le groupe du SM Caen

Stéphane Moulin a convoqué dix-neuf joueurs pour le déplacement à Ajaccio et à Nîmes. Les footballeurs caennais resteront après leur déplacement en Corse dans la région nîmoise jusqu'à leur match de samedi. Benjamin Jeannot, Brahim Traoré et Aloys Fouda pourraient débuter la rencontre face à Ajaccio.

Le groupe à choisir parmi : Rémy Riou et Sullivan Pean - Prince Oniangué, Jonathan Rivierez, Yoël Armougom, Vladislav Molchan, Aloys Fouda, Ali Abdi, Brahim Traoré et Steve Shamal - Franklin Wadja, Johann Lepenant, Anthony Gonçalves, Loup Hervieu et Jessy Deminguet- Alexandre Mendy, Nicholas Gioacchini, Benjamin Jeannot et Caleb Zady Séry.

Ajaccio - SM Caen à suivre sur France Bleu Normandie