SM Caen - Adama Mbengue : "A gauche, à droite, même gardien de but, je veux jouer."

Après une saison et demi avec un temps de jeu famélique et des performances décevantes, Adama Mbengue redevient un candidat pour le poste de latéral gauche après s'être remis en cause et avoir retrouvé la confiance.

Caen, France

C'est peu dire qu'après une saison et demi à bénéficier d'un temps de jeu famélique, Adama Mbengue a envie de ne plus quitter le terrain.

"Je veux jouer. A gauche, à droite, même gardien de but, je veux jouer (rire). Le foot c'est ma vie, c'est mon travail."

Arrivé à l'été 2017, ses six premiers mois au SM Caen avaient été flamboyants avant de s'éteindre à mi-saison en raison d'une blessure en janvier 2018 face à Lille (0-1).

S'il fera son retour juste à temps pour faire partie de la sélection sénégalaise en Coupe du Monde, ce sera pour rester sur le banc et retarder son retour en forme.

"Quand j'étais blessé, j'ai eu du mal à revenir. J'ai forcé. En plus le coach de l'année dernière (Fabien Mercadal) ne m'a pas fait confiance."

Depuis, le Adama Mbengue du début s'est évanoui à l'image du match de Coupe de France à Lyon (1-3) la saison dernière où Fabien Mercadal et Rolland Courbis durent le faire sortir au bout de 39 minutes afin de lui éviter l'expulsion.

"J'avais mal démarré ce match. Je voulais montrer que j'avais ma place. Du coup, cela ne s'était pas bien passé et le coach m'avait sorti. "

Si tu n'as pas la confiance, tu doutes et tu vas perdre ton football.

Adama Mbengue a traversé la saison passée en ne décrochant que huit titularisations en championnat et en alignant des performances insuffisantes.

"Un coup je jouais, un coup je ne jouais pas. Ce n'était pas top. Moi non plus, je n'étais pas à mon niveau. Là cette année, dieu merci on m'a donné la confiance, je m'entraîne bien et j'essaye de donner tout. Si tu n'as pas la confiance, tu doutes et tu vas perdre ton football."

Adama Mbengue dit s'être remis en cause et les mots confiance et travail reviennent à intervalle régulier dans ses réponses.

J'ai tout changé : l'alimentation, les entraînements... j'ai pris conscience. Cela me faisait mal de voir les autres jouer et de rester sur le banc

"Il faut croire en dieu. Beaucoup de Sénégalais sont au Sénégal et jouent là-bas. Moi, j'ai la chance de venir ici. Du coup, tout ce qui se passe, je le laisse aux mains de dieu. Je suis croyant. Je travaille. Je prie, je travaille et je laisse ça à Dieu. C'est ma philosophie.

J'ai tout changé : l'alimentation, les entraînements... j'ai pris conscience. Cela me faisait mal de voir les autres jouer et de rester sur le banc. J'ai continué à travailler en me disant que ça allait payer."

A l'intersaison, Rui Almeida l'avait dissuadé de partir à Troyes en disant qu'il allait jouer.

Mais il a dû attendre l'arrivée de Pascal Dupraz pour retrouver un temps de jeu qui le fuit depuis une saison et demi. L'international sénégalais vient d'aligner trois titularisations consécutives, ce qui ne lui était plus arrivé depuis près d'un an.

Tout ça donne de la confiance quand le coach te dit va, joue, tu sais faire, fais-le, ne t'inquiète pas.

"On a bien parlé. Il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit de travailler. Le fait de demander aux latéraux de jouer haut, c'est mon style de jeu. D'abord je défend bien et après offensivement je peux faire plus. Il m'a dit fais ce que tu fais, continue comme ça et tu vas y arriver. Tout ça donne de la confiance quand le coach te dit va, joue, tu sais faire, fais-le, ne t'inquiète pas.

Tout le temps il te dit la vérité. Il connaît le foot. Il nous aide."

A nouveau solide défensivement, Adama Mbengue se montre également de plus en plus offensivement.

"A la base, je n'étais pas latéral gauche. Avant je jouais milieu gauche ou numéro dix. Du coup j'ai l'habitude de ça. D'abord défendre et ensuite apporter offensivement pour aider l'équipe."

Moi, j'aime la concurrence. Avec la concurrence, le meilleur va jouer.

Sa chance est qu'à gauche, le SM Caen n'a pas trouvé de solution pérenne. C'est à lui de montrer qu'il peut se montrer aussi indispensable qu'à son arrivée en Normandie il y a près de deux ans et demi maintenant.

"Moi, j'aime la concurrence. Avec la concurrence, le meilleur va jouer. Je n'ai pas de problème avec ça. Le foot, c'est tout le temps ça. Il faut travailler. La concurrence ça nous aide à monter."