Auxerre - SM Caen (1-1) : "Riou nous a empêché de faire la différence"

Pascal Dupraz (entraîneur du SM Caen) : Très décu par le résultat. J'ai assisté à un bon match de foot. Deux équipes qui ont des arguments, qui sont organisées, deux équipes qui - même si Auxerre marque beaucoup plus de buts que nous - ont des potentiels intéressants et font partie des bonnes équipes de ce championnat.

On se disait qu'on arrivait pour jouer contre une équipe qui marchait sur l'eau. Je vous avais dit en conférence de presse que ce n'était pas sous prétexte qu'on avait cinq points de retard qu'on était cinq pieds sous terre. On a démontré au travers de cette heure et demi de football disputée dans un bon état d'esprit même s'il y a eu un carton rouge à la fin (L'Auxerrois Hein). Il y aurait pu en avoir un très vite sur une faute beaucoup plus flagrante du défenseur central.

Le moment qui me frustre dans ce match? Le but qu'on encaisse. On sent depuis le début du match qu'il ne se passe rien sauf quand on permet à l'équipe d'Auxerre de montrer ses qualités."

Jean Marc Furlan (entraîneur de l'AJ Auxerre) : On a vécu de nombreuses semaines où ici on a eu quelque part de la réussite où un tir au but faisait deux buts. Ce soir ce qu'il faut analyser c'est d'abord nombre d'occasions que nous avons. Parce qu'on prend un but un peu bizarre qui est un peu de notre responsabilité et on a de nombreuses occasions et le gardien de but adverse Riou fait la différence en sortant les ballons.

Les joueurs sont très en colère de ne pas avoir pris trois points mais ce soir par rapport au match je suis satisfait de la prestation des garçons par rapport aux occasions, par rapport à la domination et le peu d'occasions qu'on a concédé. Riou nous a empêché de faire la différence.

Il y a des matchs où tu as effectivement moins de réussite que ce que nous avons connus il y a quelques semaines. C'est tout. Même si les garçons sont déçus de ne pas avoir pris trois points par rapport à la physionomie du match.

Il y a des matchs nuls qui sont décevants. Ce n'est pas le cas de celui-là.

Benjamin Jeannot : Ca fait toujours plaisir de retrouver le chemin des filets. En plus, ça a pu aider l'équipe à revenir à égalité et voilà. Le travail d'Alexandre Mendy pour la passe qu'il me fait est fabuleuse. Il fallait être concentré pour la mettre au fond et ça a été chose faite.

C'est la vie d'avant-centre : manger son pain noir et à nous d'être prêt et de répondre présent. C'est sûr que la première partie de saison n'a pas été évidente mais l'année commence bien. On espère que par la suite cela va se dérouler pareil.

On peut être fier de ce qu'on a produit ici surtout face à Auxerre qui est une équipe très joueuse et qui produit un beau football mais on a su montrer qu'en étant tous solidaire, en étant tous bien groupés et en récupérant la balle avec les joueurs qu'on a il y avait moyen de faire quelque chose. je pense qu'on peut avoir des regrets d'avoir pris un but sur un coup de pied arrêté. Mais après le match contre Sochaux (1-4), de venir ici, de prendre un but et d'en avoir marqué un aussi cela fait du bien à tout le monde.