L'ex-directeur sportif du SM Caen Alain Caveglia rejoint Villers-Houlgate (R3)

Alain CAVEGLIA nous rejoint en tant que Conseiller Sportif et intègre notre Comité Exécutif !

Ancien joueur professionnel et Directeur Sportif du SM Caen (2011-2019), il apportera au projet du club son expérience et son réseau dans le monde du football

