SM Caen - Alexander Djiku : "La première victoire est toujours la plus difficile"

La dernière fois qu'Alexander Djiku a joué à d'Ornano, c'était sous les couleurs de Bastia. Il était reparti avec une double fracture et une défaite (0-2). Pour son premier match à domicile sous les couleurs du SM Caen, il espère voir son équipe ouvrir son compteur point contre St Etienne.

Comment jugez-vous votre premier match la semaine passée face à Montpellier (0-1)? On vous a senti à l'aise avec Romain Genevois?

On a bien travaillé dans les matchs de préparations. J'ai joué un peu avec Damien (Da Silva) et un peu avec Romain (Genevois). Ça s'est plutôt globalement bien passé. Après il n'y a pas le résultat qui fait que l'on peut dire que cela s'est extrêmement bien passé. Je me suis senti bien, physiquement. Après avec cette chaleur, il faisait globalement chaud mais ça s'est bien passé.

Par rapport à votre positionnement en défense dans l'axe gauche, ce sera toujours comme cela quelque soit votre partenaire?

L'année dernière j'ai joué tout le temps à droite, que ce soit latéral droit ou axe droit. C'est la première fois que je jouait axe gauche mais comme on est trois voire quatre droitiers dans l'axe central il faut bien faire des choix. après ce ne sera peut-être pas tout le temps moi. Défensivement, cela ne change pas tellement au moins pour ma part. Avec la relance, ça change un peu plus, j'utilise plus mon pied gauche. après, il faut travailler.

Etre titularisé d'entrée quand on arrive dans un nouveau club, cela met en confiance?

C'est sûr. Il faut faire les bons débuts. J'ai de la chance d'avoir été bien accueilli par le club et mes coéquipiers pour faciliter mon intégration dans l'effectif. Ca s'est plutôt bien commencé et le fait de commencer directement est une bonne chose.

Vous allez retrouvez le stade d'Ornano qui vous avait laissé un mauvais souvenir. La dernière fois que vous y étiez passé avec Bastia (0-2), vous étiez reparti avec une fracture?

C'est sûr mais après c'est du passé. On va dire c'est la faute à pas de chance. Mais bon après j'espère que pour mes débuts à d'Ornano ça commencera par une victoire. Ça s'était un peu passé bizarrement, j'étais au contact avec Hervé (Bazile). J'ai trébuché dans son pied et je me suis pris les panneaux. Je me suis fait une double fracture du bras.

Cette semaine vous avez effectué un entraînement sur la pelouse de D'Ornano. C'est important pour prendre ses repères?

Oui, c'est surtout important de prendre ses marques parce que l'on sait que les matchs à domicile sont très importants. Le fait de s'être entraîné dessus a permis de commencer à voir les sensations. Moi depuis mon traumatisme, quand même, quand je vais voir la pelouse je regarde quand même un peu les panneaux publicitaires pour voir où ils sont passés (sourire) mais là j'ai vu qu'ils les avaient changés.

Quand on quitte son club formateur, c'est toujours un pas important. Comment le vivez-vous?

C'est la première fois que je suis transféré. Au début, c'est un peu difficile mais on s'adapte vite. C'est un choix de carrière. Je pense que je serai peut-être amené à faire d'autres transferts donc c'est une bonne chose que cela commence maintenant. Je voulais continuer à progresser et je voulais surtout rester en France et dans ce championnat qui est la Ligue 1 et qui est un championnat élevé maintenant, avec de nombreuses stars qui sont arrivées. Côté médiatique, c'est un bon championnat.

Quels sont les repères qu'un défenseur recherche sur la pelouse?

Moi c'est surtout par rapport à la pelouse, si le ballon fuse, s'il ralentit. après il y a les distances parce que chaque stade sont différents dans leurs dimensions. C'est surtout dans ce domaine que je regarde. Pour les appuis aussi, c'est important. J'ai vu qu'il y avait des graviers en dessous de la pelouse, c'est un peu difficile pour les appuis.

Quels sont vos points forts en défense centrale?

Je pense être assez rapide. J'essaye de bien relancer, je trouve que c'est important de bien repartir de derrière. Après dans l'impact physique, j'essaye de mettre une bonne intensité pour répondre présent d'entrée.

Vous aimez participé au jeu offensif sur les coups de pieds arrêtés?

Ça va. L'année dernière je n'ai pas marque de buts sur coups de pieds arrêtés. Je vais essayer de le faire cette année.

Vous allez peut-être joué avec Damien Da Silva qui était suspendu lors du premier match. Est-ce que cela change quelque chose?

Non, cela ne change pas la donne. On est trois voire quatre défenseurs centraux. On joue souvent ensemble que ce soit à l'entraînement ou lors des oppositions. Après, il faut juste s'adapter à la personne et tout se passera bien.

Votre blessure que vous vous êtes fait ici à d'Ornano et l'arrêt qui a suivi vous ont amené à changer des choses?

C'est sûr que cela m'a fait un coup d'arrêt. J'avais fait un bon début de saison. Malgré ce coup d'arrêt, j'en ai tiré des conclusions positives dans le sens où mentalement cela m'a forgé. Et quand je suis revenu, j'ai retrouvé toutes mes sensations.

Comment envisagez-vous ce premier match à domicile après avoir perdu le premier?

Il faudra déjà faire une bonne entame de match, essayer d'apporter notre public avec nous parce que l'on sait qu'à domicile les points pris sont très importants.Par rapport à Montpellier, il faudra un plus dans tous les domaines. Il faudra une grosse solidarité et un peu plus d'agressivité et plus de bonnes situations avec le ballon aussi bien offensivement que défensivement. La première victoire est toujours la plus difficile. Après, normalement ça devrait enchaîner mais samedi c'est très important de commencer par une victoire, surtout à domicile.

Vous allez faire la connaissance de votre public?

Je vais voir de quoi il est capable. Je pense qu'il y aura une bonne ambiance, ce sera le premier match à domicile. Je pense que ça sera une bonne petite fête pour tout le monde.

Il y aura une pression de résultat?

Oui surtout qu'on a pas eu de résultat le premier match. Ce premier match à domicile doit nous amener à prendre ces premiers points ou au moins à faire un résultat positif.