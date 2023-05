SM Caen - Alexandre Mendy : la centième rugissante

Alexandre Mendy est arrivé tout sourire en zone mixte avec le cadre protégeant un maillot du SM Caen frappé du chiffre 100. Ce centième match sous les couleurs caennaises, face à Nîmes (4-2) n'était pas anodin pour le meilleur buteur caennais. "C'est important pour moi, pour ma famille, explique l'international Bissaoguinéen. Aujourd'hui (samedi) j'ai fêté mon centième match avec le stade et cela a plutôt bien marché. Cela marque la stabilité. Cela prouve que j'ai su rester un bon moment dans ce club, je vais finir ma troisième saison et je suis content."

Auteur de deux buts et d'une passe décisive, Alexandre Mendy améliore son bilan de la saison passée qui était déjà une saison record pour lui. Il culmine désormais à 17 buts et 2 passes décisives en championnat. Cette saison, il a encore progressé dans la diversification de sa palette de jeu et malgré un regard encore plus accru des défenseurs sur lui.

"C'est sûr. L'année dernière il y avait des gars comme Jess (Deminguet) , joe (Lepenant) qui me permettaient de jouer plus haut et peut-être de moins décrocher. Aujourd'hui, il y a des joueurs avec d'autres registres. Et c'est pour cela que je viens parfois chercher le ballon plus bas pour libérer des espaces à Quentin (Daubin) par exemple qui se projette beaucoup, à Anton (Salétros) et Bilal (Brahimi). Je me sens bien dans l'équipe, dans le jeu. J'ai augmenté aussi mes stats au niveau des passes décisives."

Contre Nîmes, il a atteint la barre des quarante buts inscrits avec le club de foot normand. A son arrivée à Malherbe, Alexandre Mendy n'avait jamais dépassé les quatre buts en championnat sur une saison de Ligue 1 ou de Ligue 2.

"Tout le mérite lui en revient, souligne son coach, Stéphane Moulin. Il a travaillé, il a cru en lui. Il n'a pas rechigné et aujourd'hui il récolte les fruits de son travail. Je suis très content pour lui. Quant on est arrivé, on nous a parlé d'un joueur qui n'avançait plus, qui n'était pas bon et il est à dix-sept buts. Il en a marqué seize l'année dernière. J'espère qu'il va encore en marquer quelques-uns mais aujourd'hui il montre qu'il est un des meilleurs attaquants de Ligue 2."

Stéphane Moulin qui est le coach qui a marqué le plus Alexandre Mendy en tant que joueur. C'est sous sa houlette qu'il vient d'inscrire 33 buts lors de ses deux dernières saisons de Ligue 2. "Clairement. En terme de confiance, de tout. Après j'englobe aussi le staff, Yo (Eudeline) , le président, tous ceux qui m'ont fait venir à Caen."

Alexandre Mendy possède encore une année de contrat, reste à savoir s'il voudra prolonger ou aller voir plus haut et rejouer en Ligue 1 ou à l'étranger.

"Tout le monde a envie d'aller tâter plus haut mais après je suis à Caen, je ne suis pas non plus dans un club banal. C'est un club de Ligue 1 à la base. Après cela va dépendre des paramètres : le coach, le staff et ce qui se propose déjà à moi."

Quant au dossier d'une prolongation de contrat avec Malherbe, Alexandre Mendy s'est contenté de rappeler le calendrier et que son agent gérait ces discussions "Je me concentre sur ce que je dois faire sur le terrain, il (Yohan Eudeline, le directeur sportif) parle avec mon représentant et on verra. Mais on est déjà en mai."